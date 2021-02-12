1. Европейский парламент осудил нарушения прав человека во временно оккупированном россией Крыму и призвал страны ЕС поддержать создание “Крымской платформы”. Об этом идет речь в резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, проголосованной Европарламентом

2. Коллаборант Константинов встретился с осужденной и депортированной из США российской шпионкой Марией Бутиной, и пожаловался ей на то, что на материковой Украине преследуются коллаборанты из Крыма. Кроме того, имбецил сообщил Бутиной, что в Украине “русские люди живут в страхе”: “С проблемой уголовного преследования со стороны соседнего государства столкнулись тысячи крымчан. Нет точных данных, сколько наших земляков держат в застенках без возможности связаться с родными. Притом в таком же постоянном страхе живут и русские люди в Украине. Необходимо предпринимать реальные шаги с привлечением федеральных ведомств и структур, чтобы бороться за своих”. Смешно, конечно, ведь всем известно, что “русские люди” живут в постоянном страхе именно на оккупированных россией территориях и в самой россии

3. В оккупированном россией Крыму выявили 149 новых случаев коронавирусной инфекции — это почти все, кого обследовали (+7 смертей). В Севастополе — 86 (+4 смерти). Количество зараженных увеличилось до 44 717 человек, в том числе 10 740 в Севастополе. Умерло 1 285 человек, в том числе 433 — в Севастополе. Сегодня же оккупанты свернули все надувные ковидные госпитали, развернутые ихтамнетами несколько недель назад ради картинки в зомбоящике. Гоблин заявил, что до конца месяца будут сняты все ковидные ограничения, кроме масочного режима в общественных местах. Во имя этой “победы” над коронавирусом и подгоняли лживую статистику по заболевшим и умершим. Попасть в больницу по-прежнему сложно, как и достать необходимые для лечения лекарства

4. В Форосе (в парке) куча строек. Губят природу. Многие места скоро останутся только на фото. Все, к чему прикасается “русский мир” своими жадными ручонками, гибнет. Вот так было еще в сентябре 2020 года (фото по ссылке). А теперь вот так (фото по ссылке). Ни пальм, ни магнолий, ни цветника с розами и лилиями

5. Уничтожение парка в Форосе обсуждают и в ялтинских группах: “Кто-нибудь знает, как обстоят дела с незаконной варварской застройкой Форосского парка? Получил сегодня очередную отписку от Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, что, дескать, они всё знают, гостиницы строят законно, деревья вырубают на законном основании. Может быть, есть какая-то инициативная группа? Надо что-то делать”. Комментарии: “Да всем по*уй уже. На людей и их мнение ложили болт большой”, “Дела обстоят хорошо, застраивается по плану”, “Да крышка Крыму. Просто всё и везде в труху. Леса, парки, вода, все, что не смогла, не успела или не захотела добить Украина, с успехом реализует рф”, “Это путин россию уже всю продал, в Крыму это все только начинается. По телевизору одно, по факту другое! Думаете, просто так в россии митингуют люди?”, “Ну, сказали же, все законно. А если незаконно, то узаконят и сделают”, “Где подписать петицию о вырубке парков?”. Добавлю, что в ноябре 2020 года люди выходили на митинг с лозунгом “ПАРК НАШ”, но это не помогло. Доступ к морю тоже закрывают.

6. Оккупанты ради строительства путинского форума “Таврида” осквернили память дидов — ватники воют: “СНОВА ОККУПИРОВАННЫЙ СУДАК? Уважаемые мои читатели, все мы помним историю нашего родного края, Крыма?! Особенно события, где война принесла горе в каждую советскую семью, а именно, как в январе 1942 в Судакской бухте высаживали советских десантников в ледяную воду с кораблей. Герои шли на штурм хорошо укрепленного фашистами берега Судака. Большинство из них так и осталось лежать на заминированном и загороженном берегу под шквальным огнем противника. Ведь основной целью этого десанта было отвлечь главные силы врага от Керчи и Севастополя. Они заранее были обречены на гибель, но, несмотря на это, они приказ выполнили! В местах высадок десанта установлены памятники погибшим: на центральной набережной Судака, в Новом Свете, на Капселе. Не находите, как символично смотрится один из таких монументов на Капселе за забором Тавриды? Герои-десантники шли на заграждения, установленные фашистами в 1942, и сейчас остались лежать в земле за забором захватчиков Судакской земли! Ни капли уважения ни к живым, ни к мертвым!”, “Это еще раз доказывает, что память о Второй мировой — это всего лишь палка, которой бьют инакомыслящих. Это память для плебса. Для чиновников — земля, за которую проливали кровь. Интересно, начнись сейчас такая же война, сколько бы людей пошло защищать Тавриду и зазаборье возле Оливы?”, “Ну вот, ясно показали свое отношение и к людям, и к памяти! Такое ощущение возникает, что весь Крым попросту продали! И везде беспредельный кошмар”, “Хотели — терпите”, “А если не хотели, а понимали, куда идем?”

7. Дворцов много не бывает: структуры сидящего под санкциями банка “Россия”, формально принадлежащего друзьям путина, приобрели в оккупированном Крыму украденный у Украины пансионат “Глициния” в поселке Ореанда. Бывшую госдачу №1, которая очень понравилась путину, еще в 2004 году купил для ботоксной крысы российский госбанк ВТБ, однако в 2005 году по требованию президента Украины Виктора Ющенко сделка была расторгнута и дворец вернулся в собственность Украины.

8. Структуры российского “Газпрома” скупают в крымском южнобережном поселке Парковое огромные участки земли и недвижимость, в числе которых старинные имения. В январе 2021 года забором с колючей проволокой оккупанты отгородили ландшафтный парк от набережной, а в оккупационной администрации Ялты пытаются через “суд” заставить владельцев квартир в построенной до российской оккупации высотке снести ее за свой счет. Местные жители уверены, что скоро они будут здесь гостями. Также есть сведения, что доступ закроют на недостроенную набережную, протянувшуюся от Паркового до Берегового. Жители поселка убеждены, что в этом месте начнется строительство дачи для очередного высокопоставленного российского чинуша. Как сказал один из рабочих: “Мы же теперь на родине, а родина — это сплошные заборы с колючей проволокой”.

P.S. “Мы же теперь на родине, а родина — это сплошные заборы с колючей проволокой”. Вот так и получается, для одних Родина — Украина, для других — тюрьма… народов.

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