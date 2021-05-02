1. Оккупанты в лице т.н. "судьи"-коллаборанта Антона Цикуренко вынесли решение о продлении срока содержания под стражей с 2 до 4 месяцев политзаключенному журналисту Владиславу Есипенко.

2. Политузник Владислав Есипенко на судилище напомнил о том, что его пытали, а также попросил, чтобы к нему была применена IV Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны. В 1993 году Совет Безопасности ООН включил эту конвенцию в состав обычных норм международного права, что сделало её обязательной для исполнения не только для стран-подписантов, но и всех других стран, вовлеченных в военные конфликты. Посмотрите видео из зала, где проходило судилище.

"Хочу доказать свое честное имя": как проходил суд над журналистом Владиславом Есипенко pic.twitter.com/WhUhHTLTub — Крым.Реалии (@krymrealii) May 1, 2021

3. В апреле Крымская правозащитная группа зафиксировала 3 новых уголовных дела в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в армии оккупантов и 7 новых приговоров, вынесенных по этой статье. Всего на конец апреля КПГ зафиксировала 204 уголовных дела за уклонение от службы в ВС рф.

4. Дикий пляж в Казачьей бухте известен многим севастопольцам. Несколько поколений горожан ходили отдыхать на так называемые "Понтоны", любуясь нетронутым уголком дикой природы. Однако этому времени пришёл конец. Теперь здесь разместилось предприятие по утилизации списанных кораблей ЧФ оккупантов. Ватники возмущаются: "Месяц назад мы обнаружили плавкраны, которые за моей спиной. И оказалось, что якобы по разрешению Министерства обороны здесь разместили резку судов. Это крайне неэкологичный вид деятельности", "Я житель Казачки, проживаю в Казачьей бухте более 30 лет. Такого беспредела в течение этого времени я не видел. Это впервые, когда я увидел, как можно превратить нашу прекрасную бухту в такой беспредел. Такое бесхозяйственное отношение к народу к нашему, к жителям Казачьей". Убийством Крыма занимаются понаехавшие твари, которые носят футболки с принтом "RUSSIA" и кидаются на местных со словами "вы находитесь не у себя дома", а также вояки, которые потребовали убраться собравшихся возмущенных людей. Люди в ответ кричали воякам: "Вы убиваете нас! Вы режете корабли! Вы выкидываете гадость в море!". Ихтамнеты, охраняющие место совершения очередного экологического преступления, отвечали, что "ВСЁ СОГЛАСОВАНО!".

5. Понаехи "силового" и чиновничьего пошиба — льготники ВСЕ до единого! Детские сады забиты ихтамдетями. Школы — забиты! "Первый Зэ" класс недавно попался в школе Севастополя. Ватники восьмой год скулят на всех форумах: "Ребенку уже 3,5 года!!!!!!!! Как моей супруге найти работу, если наше правительство не может обеспечить положенный садик для ребенка? В садики, наверное, берут только военных и прокуроров, а как обычным семьям быть? Очередь движется, но только не в нашем направлении. Мы были 1-ые в записи, а сейчас 51-ые!!!!!!!!!! В остальные сады вообще 120-ые места заняты наперед", "Приезжие с материка (прим — из россии) военные, правоохранители, чиновники и др. — все являются льготниками и имеют первоочередное право обустройства в сады, и не только эти льготы! Общаюсь с мамашами на детских площадках — и детей в сад без очереди устроили, и квартиру снимают, и платные кружки посещают, на цены не жалуются и не работают! Богааатенькие! Не то что крымчане".

6. Оккупанты сегодня должны были начать давать воду в Ялте круглосуточно, но что-то пошло не так. До 1 июля вода будет с 6 до 00, а с 1 июля — круглосуточно. С 1 октября город снова переведут на график: 3 часа утром и 3 часа вечером, сообщил Гоблин.

7. Паблик Севастополя обсуждает все новые и новы заборы. Намахали себе счастья: "Нужна помощь жителей Балаклавы! Золотая Балка перегородила дороги к пляжам в районе ТСН Благодатный! Нужно писать обращение в департамент и к губернатору! Просим вашей помощи!", "Маршрут Большая севастопольская тропа… Прям на маршруте ворота закрытые стоят (+видео)", "А как все начиналось в 2014 году?! Уберем все заборы, все народное, пляжи народные, леса народные! А в итоге заборов еще больше! Балаболы!!!", "А вы верили в эти сказочки?", "Че не так? 7 лет в родной гавани", "В родной гавне?", "Все, что уже можно было сделать, сделано 7 лет назад, когда махали флагами".

8. Центральная набережная Алушты. Сегодня ночью сгорели ларьки с сувенирами. Причины возгорания неизвестны. Вообще неизвестны! Прям ума не приложить… Говень вас или выморит, или выпалит, крымчане дАрагие.

Центрально набережная Алушты. Сегодня ночью сгорели ларьки с сувенирами.

Причины возгорания неизвестны.

Вообще не известны!

Прям ума не приложить...

гавань вас или выморит,или выпалит,крымчане дАрагие) pic.twitter.com/QlkqmIYcm8 — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) May 1, 2021

9. В Феодосии ларьки и кафешки ещё осенью попалили. Готовятся к летнему сезону.

10. Оккупированный Крым возглавил рейтинг регионов, где зафиксировано наибольшее количество отмен бронирований номеров по вине отельеров. Некоторые владельцы средств размещений начали отменять бронирования, которые были оплачены в начале года, чтобы заселить на это место других понаехов, которые готовы платить больше после закрытия Турции для россиян по приказу путина.

11. Сценка в ПУДе (бывший АТБ): два запроливных мужика неопределённых лет пытаются оформить возврат на купленные с полчаса назад продукты (чек сохранили). Мотив: резко деньги назад понадобились (около 1500 руб). В купленном, кроме хавки, алкоголь и сигареты (которые точно возврату не подлежат). Кассир пыталась объяснить им, что и продукты возвращаются только при претензиях к качеству, но не смогла. К моему уходу это, так же безуспешно, пытался сделать уже менеджер. Сезон состоится: богатый турист приехал. А в городе другая тема: если раньше часто ощущался запах давно немытых тел, то теперь появились дамы, от которых запах парфюмерии тянется метров на 50, будто они не брызгают на себя духами, а выливают их вёдрами на голову. В общем, куда нам с нашими местными рылами до их культуры.

P.S. "Москва. 1 мая 1941 года. Ровно 80 лет назад. Союзники приехали. Нацистскую элиту лично приветствует не Бандера и не УПА (излюбленная тема кремлёвской пропаганды), а сталинский нарком обороны Семён Тимошенко. Вторая мировая война тем временем длится уже 608 дней. Деды отмечали"… И ведь нацистская идеология у россии никуда не делась. Просто она теперь у них называется "патриотизмом", а в своих преступлениях они всегда обвиняют других.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.