1. Мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований и портала BlackSeaNews создала и опубликовала полную базу данных юридических лиц, в отношении которых применены санкции Украины, США и ЕС в связи с агрессией россии против Украины. Сейчас в базе 1856 юридических лиц. На сегодня это единственная сводная база данных о компаниях, к которым применены санкционные режимы, связанные с агрессией рф против Украины. Все детали по ссылке

2. Осужденный оккупантами в Крыму участник Евромайдана Андрей Коломиец, находящийся в российской колонии, передал через свою жену Галину письмо, в котором благодарит неравнодушных за поддержку, но при этом отмечает, что на обмен уже не надеется

3. Процесс голосования, а также итоги “выборов” в Госдуру россии на территории Крыма не признаются Великобританией, США и странами ЕС. В заявлениях подчеркивается, что международное сообщество считает Крым суверенной территорией Украины

4. Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя начала уголовное производство по факту организации и проведения на территории полуострова “выборов” в Госдуру россии. Все граждане Украины, которые помогали в организации этого шапито, будут иметь обвинение в государственной измене

5. “Выборы” в Госдуму россии с участием населения оккупированных территорий Украины — “нелегитимны”, их организаторы и участники должны быть объявлены в международный розыск, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал Кирилл Буданов

6. Россияне, вы сами у себя украли выборы, скандируя “Крымнаш” в 2014 году! И запомните, власть ведёт себя настолько наплевательски по отношению к народу и стране, насколько ей это позволяют

7. Ватники, малоросы и разные новоросы клянутся-божатся, что за нищету, за уничтоженные парки и заборы, за 7 лет унижений и издевательств они голосовали за кого угодно (КПРФ, ЛДПР и т.д.), но только не за “Единую россию”. Украинцы на “выборы” не ходили.

8. Экс-судье из Крыма Вахтангу Автандиловичу Чубабрия, преследовавшего сторонников Мустафы Джемилева, грозит до 15 лет тюрьмы. Прокуратура АРК и Севастополя направила в суд соответствующее уголовное производство на предателя

9. “Сегодня урвать, завтра сбежать… Мы Крым уже не узнаем, он никогда уже не будет тем нетронутым уголком, каким был еще несколько лет назад”: после захвата Крыма россией заповедники и заказники полуострова превратились в ресурс для варварской добычи стройматериалов — щебня и песка, который добывают с помощью динамита и экскаваторов, что приводит к необратимому изменению природных ландшафтов.

10. Вивчив доповідь ЮНЕСКО до чергової сесії щодо ситуації в Криму. Дозволю собі навести вам найважливіше у ній. Щодо культурної спадщини все обертається навколо Хансарая і Херсонеса. При тому, вочевидь, йде перекос у висвітленні знищення саме останнього: 1) ЮНЕСКО вважає, що Хансарай знищується та пошкоджується навмисно. Проходить це у формі “реставрації”; 2) ЮНЕСКО вважає, що наразі знищення Хансараю призвело до того, що можна ставити питання про те, чи збереглася історична та культурна цінність Палацу як такого; 3) Окупанти планують знищувати Хансарай ще мінімум протягом 2022-2025 рр; 4) ЮНЕСКО підтверджує, що Херсонес російські археологи копають важкими екскаваторами. Робить це компанія “Наслєдіє Кубані”; 5) Подібні варварські розкопки Херсонесу можуть поставити питання про зміну його статусу, як спадщини ЮНЕСКО. Тобто його можуть перевести до розділу пам’яток, яким загрожує знищення; 6) Окупанти використовують Херсонес для розважальних, пропагандистських і релігійних цілей. І це йому наносить шкоду; 7) У знищенні Херсонесу ЮНЕСКО звинувачує Інститут археології Раши, Ермітаж і РПЦ (особисто митрополит Тіхон); 8) Керівник розкопок із Інституту Матеріальної культури, під чиїм ім’ям знищується Херсонес, намагається заперечити очевидні розкопки екскаваторами (ЖАЛЮГІДНІСТЬ московитської археології)

11. Сьогодні (20.09.2021) бачив, як на узбіччі сТавриди, біля Ватастополю, стояла колона БТРів і на когось чекала… Десь через кілометр, також на узбіччі, стояв заглохлий БТР, і його команда намагалася щось зробити, щоб та клята залізяка нарешті рушила… І це все без бойових дій… А що з ними буде, коли по ним вдарять Байрахтари?

12. Севастополь. Детская поликлиника. Талонов нет, ничего нет. Все в первый кабинет…

13. Почему в Ялте медицина мертвее, чем в остальном Крыму? Ее передали (медицину Большой Ялты) какому-то ФЕДЕРАЛЬНОМУ “институту” (это самое ФМБА) — наверное, помещения на ЮБК вкусные слишком у больниц и поликлиник. И потому в Большой Ялте медицина на 100% говеньская: наглая, циничная и скотская.

P.S. Завершу выпуск мнением крымчанина: “Я, конечно, не Мишль де Нострдам, и даже не баба Ванга, я даже не художник, но будущее россии я вижу так: смута, тьма, голод, безысходность!”.

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