1. Путинская шестерка Георгий Мурадов, который курирует Крым, пригрозил “болезненными последствиями” странам, которые примут участие в Крымской платформе, которую рашисты назвали “провокацией”. Ох и бомбит у русни. А стран уже 38. Мурадов заявил, что участники саммита “посягают на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды”. Опять “исконная русскость” поперла из лживого рта рашиста. И опять продвигается термин “Таврида” вместо “Крыма”.

2. Лавров притащился в Крым и провел встречу с участниками “арт-кластера “Таврида” в Судаке. Это то самое место, которое обнесли забором, вырубили краснокнижные растения, отобрали пляжи. Все для путинского форума и понаехов. Не забыл оккупант высказаться и о предстоящей Крымской платформе: “Через неделю состоится очередной шабаш — "Крымская платформа", на которой запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения украинской власти”.

3. В Керчи оккупанты собирают личные данные о детях для спецслужб. По требованию начальника управления образования директора школ передали данные, куда входили имя, фамилия, отчество, число, месяц, год рождения и номер мобильного телефона всех учеников в возрасте от 12 до 17 лет.

4. “Население не имеет права говорить что-либо о власти, такова практика тоталитарной страны, и в этом аспекте уголовное законодательство россии расширяется. По Крыму мы анализировали информацию — возбуждалось более 100 дел по клевете, до приговоров дошли 20 дел, и практически все они получили оправдание. Было вынесено два штрафа в размере 10-15 тысяч рублей. В основном тематика дел — жалобы на сотрудников правоохранительных органов в Крыму. Возможно, Попандопуло — первый публично доступный случай, вряд ли будет вынесено решение об ограничении свободы, но штраф вполне могу допустить”, — заявил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов. Прочтите, как оккупанты используют статью “о клевете”, чтобы заставить замолчать тех, кто их критикует.

5. Компании, связанные с Олегом Белавенцевым — близким другом министра нападения россии Сергея Шойгу и бывшим полномочным представителем путина в Крыму — без конкурса получают на оккупированном полуострове контракты на миллиарды рублей. Бенефициаром одной из фирм является австрийская компания со 150-летней историей. Прочтите, как путинские дружки дерибанят украинский Крым и российский бюджет.

6. “С 2014 года доллар рос скачками и вырос почти в три раза, а вот зарплаты в россии — нет. И после 2014 года в Крым на отдых поехали совсем другие категории отдыхающих, которые не то что ресторан себе позволить не могут, но и на полном серьезе приезжают со своим "Дошираком". Цены на продукты, которые до 2014 года россиянам в Крыму казались копеечными, теперь сравнялись с московскими. А то знаменитое качество украинских продуктов питания, которое так ценили отдыхающие россияне, осталось только в воспоминаниях тех туристов, которые приезжали на отдых в Крым и десять, и двадцать лет подряд. Потому что в магазинах теперь — те же товары российского производства, которые и по качеству заметно хуже украинских, и по цене гораздо выше, чем в их родном городе в россии. Есть еще одна интересная тенденция: отдыхающие из россии, которые поехали в Крым после 2014 года, стали гораздо хамовитее и злее. По любому поводу и без повода они заявляют крымчанам, что их "спасли от фашистов", НАТО и "гейропы", и за это крымчане должны им быть до конца жизни благодарны”. По ссылке прочтите мнение крымчанина, почему россиянам перестало нравиться отдыхать в оккупированном Крыму.

7. Щелкино. Прям центр смерчей в этом сезоне.

8. В Крыму прошли дожди (ничего особенного, просто кратковременные сильные дождики). Нас опять залило. Кругом понемножку. Особо впечатляюще — Симферопольский район. Говорят, в Краснолесье прорвало дамбу. Дороги, дома, как обычно, утонули. Район Доброго — особенно.

9. Судак вчера поплыл. А просто летний дождь прошел. Обычный летний дождь… Ливневка — стереотип, навязываемый россии Западом.

10. “Таврида. В дождь ее затапливает, в снег заметает, в жару засыпает песком. В общем, вы поняли”, — написал ватник. Та мы давно поняли — единственное практическое назначение трассы смерти — военная логистика. А танки грязи и бла-бла-бла… Ну и попил денеХ россиян. Пропаганда бонусом. Кстати, Ставриду строит друг путина Ротенберг. Крымчане так же отмечают, что название у строившей эту трассу компании говорящее — ВАД. Дорога ВАД

11. Керчь. В городе паника. Прогноз на сегодня — ливни, призвали готовиться к эвакуации. Говорят о прорыве ставков. Народ строит баррикады из мешков с песком. Подъезды к городу встали в пробки. В Едыкуйском (Ленинском) районе уже затоплены десятки домов.

12. Жителей Ялты оккупанты призвали не выходить из дома и в море. Снова ожидается сильнейший ливень. А Ялта теперь тонет даже после мелкого дождика, т.к. русла рек за почти 2 месяца после потопа оккупанты так и не расчистили.

13. За сутки в Крыму установлен новый рекорд заболеваемости ковидом — 621 случай, в том числе 228 в Севастополе, что стало новым рекордом для города. Двадцать пациентов скончалось, в том числе 6 в Севастополе.

P.S. Жители Крыма плачут, но не от счастья: “Жители поселка Санаторное прогулялись по Меласскому парку. Парк уничтожается так же, как и Форосский!!!!!! Варварскими методами, как у Ак-Барс! Людям, которые родились и выросли и живут всю жизнь в этом уютном и красивом месте, без слез и боли невозможно все это видеть. Плачем вместе с ними”.

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