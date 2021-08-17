1. Оккупанты осудили 55-летнего жителя села Албат (Куйбышево) Бахчисарайского района за посты в соцсетях. Утверждают, что крымчанин распространял комментарии “экстремистского характера” в отношении “органов государственной власти рф и представителей русскоязычного населения полуострова”, то есть, клял оккупантов и ватоголовых. Крымчанину “назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев”

2. На 17 августа в Крыму назначен “суд” над настоятелем монастыря Святого Димитрия Солунского Крымской епархии ПЦУ. Рашисты 8 августа прервали богослужение архимандрита Дамиана в селе Балки и составили на него админпротокол “за незаконную миссионерскую деятельность”.

3. Зато без бандер! В оккупированной россией Евпатории группа понаехавших кадыровцев, которым отдан на откуп Крым, припарковала авто на трамвайных путях, заблокировав движение. Когда один из пассажиров трамвая вышел узнать, что случилось, его избили. Прибывшие на место полицаи трусливо стояли в сторонке. Российские пропагандоны написали: “По всей видимости, есть определенные договоренности в высокий сезон их (понаехавших в Крым кадыровцев) не трогать”. Ха, а в невысокий сезон их типа трогают?!

4. “Крымский кейс” Медведчука! Украинские следователи раскрыли подробности дела обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука и нашли крымский след в этой истории. Выяснилось, что кум путина при поддержке топ-политиков Кремля получил в пользование украинское газовое месторождение у берегов оккупированного россией Крыма. Перспективы добычи месторождения составляют 38 миллиардов гривен.

5. Керчь этой ночью снова ушла под воду. Плавают машины, затоплены дома, улицы, дороги. Часть города накрыл блэкаут. А только вчера вечером оккупанты заявили, что все ок и никаких подтоплений не будет. Надо же, как не повезло. Каждый день, начиная с июня, прогнозировали апокалипсис, а накануне оного так оплошались

6. Саки. Новофедоровка. Оккупанты на истребителях тренируются защищать небо Талибанстана? Боевое братство же…

7. Сначала рашисты разработали огромный карьер в Немецкой балке, откуда вывозили и продолжают вывозить грунт для строительства трассы смерти “Таврида”, а потом удивляются оползням… Оккупанты приняли решение принудительно обрушить участок пляжа в районе Немецкой балки на Северной стороне Севастополя, где участились оползни и обрушения грунта прямо на пляжи

8. Гурзуф. Все лучшее — детям: “Позвонили туристы. Говорят: “Мы хотим ходить на пляж Гуровки, как раньше, и еще на пляж за музеем Чехова, куда тоже ходили”. Говорю: “Ни того, ни другого нет”. Расстроились: “А, ну тогда чего к вам ехать? У вас все отобрали, что ли, почему никуда нельзя?” Вот и думаю: Гуровка не функционирует, детей Артека там нет — стройка, и говорят, что она не закончена и не будет закончена вообще (слухи такие). Пляж за музеем закрыт, якобы террористы нападут. Ну, и что планируется? Артек до Ай-Даниля, как прочла в каком-то паблике? Вернее, под этим видом отнимут всю береговую линию для избранных?”

9. В пункте пропуска “Армянск” у гражданина Украины оккупанты отжали более 10 кг сыров, которые украинец вез своим родным. А вы когда-нибудь слышали, чтобы из Крыма на материк что-то из продуктов везли? Отож! В Крыму — никому не нужное рашкино дерьмо

10. За 15 августа в оккупированном россией Крыму выявили 611 новых случаев заболевания коронавирусом. В Севастополе установлен новый рекорд в 229 больных. За сутки скончалось 17 пациентов, в том числе 5 в Севастополе

P.S. В Южном окружном военном “суде” Ростова-на-Дону оккупанты сегодня вынесли приговор политзаключенным алуштинского “дела Хизб ут-Тахрир”: Руслану Месутову дали 18 лет, Ленуру Халилову — 18 лет, Эльдару Кантимирову — 12 лет, Руслану Нагаеву — 13 лет. Решение вынес палач на службе оккупационного режима Роман Сапрунов. Руслан Месутов сидел в майке с надписью “суд” без права на слово” и маске с крестом. На майке Эльдара Кантимирова было написано “изучение религии — не терроризм”. Надпись на майке Ленура Халилова гласила “1944 — назначили в предатели”. Ему вторила надпись на футболке Руслана Нагаева — “2016 — назначили в террористы”. Эта группа крымчан была задержана после массовых обысков 10 июня 2019 года. Обвиняются традиционно в “терроризме” и “экстремизме”. На финальное судилище из Крыма в Ростов-на-Дону приехали родственники крымчан, друзья и просто неравнодушные люди… В зал судилища впустили только 6 человек…

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.