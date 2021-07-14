1. Путин написал статью об Украине. И врал каждый раз, когда открывал свой поганый рот. Затронута была, безусловно, и тема Крыма.

2. Сайт Крымской правозащитной группы заблокировали в Крыму: сейчас доступ к ресурсу заблокирован оккупантами как минимум в Симферополе, Судаке, Ленино (Еды-Кую), Керчи, Красноперекопском (Перекопском) и Бахчисарайском районах. Ранее оккупанты блокировали только отдельные статьи правозащитников, касавшиеся незаконного военного призыва в Крыму, который является военным преступлением

3. Обвинувачена у держзраді "омбудсмен" Людмила Лубіна роками "не помічала" переслідувань у Криму і розповідала, що українські політв’язні перебувають у "чудових камерах". Але українська феміда не поспішає її засуджувати. Подробиці почитайте за посиланням

4. Грабь награбленное: оккупанты в Симферополе займутся "перепроверкой прав собственности на недвижимость". Проверять будут и тех, у кого проверки и переоформления по законам оккупантов уже прошли. Бояться отжима надо владельцам 48-ми тысяч объектов

5. В Балаклаве вчера на пляжах выпал крупный град. А после — со скал пляж залило селем. Кто ещё не уехал в Турцию, вам последнее предупреждение!

6. За минувшие сутки в оккупированном россией Крыму выявили 491 новый случай заболевания коронавирусом: 369 в АРК и 122 (новый рекорд) — в Севастополе. Тринадцать пациентов умерло

7. У двух человек в Джанкойском районе оккупированного Крыма подозревают заражение лихорадкой Западного Нила (острым инфекционным заболеванием, которое передается через укусы комаров). То ли еще будет

8. В Крыму полицаи с ряжеными устраивают облавы на тех, кто не носит маски. Так, в автобусе Керчи оккупанты набросились на парня, у которого маска висела на подбородке. Мать парня и окружающие с кулаками бросились на полицаев… Все бы ничего, но в это же время проводятся различные шабаши и прут в Крым толпы заразных руссо-туристо. Парня в итоге таки выволокли из автобуса, мыть вышла следом

9. Алупка. Под старою телегою рабочие лежат — скоро будет город-сад. Ватоголовый блогер Сергей Псарев решил снять, как оккупанты наносят дорожную разметку на напрочь убитые дороги. Завезенные рашкой рабочие за такое хамство со стороны искателя россии из телевизора физически накинулись на него (попытались скрутить за шею) и назвали "пид*расом". Все это действо Псарев прокомментировал так: "На нашей помойке, как говорится, праздник! Снова на наши дырявые, конченные, убитые дороги, никем не деланные, наносится разметочка! Какая радость! Какое счастье! Ну что, в прошлом году я наснимал, думаете, что-то помогло? Нет, в этом государстве них*ра не помогает уже! Всем плевать на народ, на людей, что мы ездим по вот этим вот дырам, помойкам и срани вот этой, зато с разметкой!"

10. До оккупации мы о таком и мечтать не могли: в Ялте неизвестные отравили крысиным ядом собак уличного музыканта Виктора Малиновского, с которыми он выступает на улицах города. Бэль спасти не удалось. Мухтар в тяжелом состоянии

11. Окупований Крим, с. Морське (до 1949 року — Капсихор). Біля Судаку відбувся "фестиваль патріотичної пісні" "Час обрал нас". Звісно, покликали путлєр’югенд. Малюки-штрумовики продемонстрували, як їх вчить "турботлива" рабсія. Таджицько-афганський кордон чекає на поповнення!

12. Москалі свого часу вкрали "Русь", як в наші часи — "шампанскоє".

P.S. "Велика проблема всієї тієї ситуації, коли я пишу про знищення Хансараю або культурної спадщини Криму в цілому, полягає в тому, що люди залишаються байдужими. Чому? Ото є велике питання (і не в тому, що я погано пишу). Але я знайшов на нього відповідь. Я хочу поділитися нею з вами. Я натрапив на англомовну статтю "Міф про "історично російський Крим": колоніалізм. Розвінчання міфу". Автор Максим Свеженцев з Криму. Але тепер захистив доктора філософії з історії в Канаді. Все починається з того, що міф про "російський Крим" — то є старий добрий колоніальний міф. В західному розумінні. Типу Дикого Західу в США. Це велика думка: проста і всеохоплююча. Сам я на проблему так не дивився. Починається все з історії Руси Мамута, 1978 року народження. Це жахливий приклад пропаганди та гибридного знищення кримців рашкою. Кримський татарин намагається повернутися на батьківщину. За це йому інкримінують кримінальну статтю. Як наслідок він вчиняє самоспалення. Історія Муси Мамута — це наслідок цілеспрямованої політики різних форм депортації кримських татар, починаючи з 1783 року, або з анексії Криму Російською імперією. Задля панування в Криму рашка всю історію використовувала метод переселенчеської колонізації. Ця політика, поруч з депортаціями та вичавленням кримських татар з Криму, приводила до повної зміни усього, що було на півострові: у фізичному й ідеальному (культурному) сенсі. Заміщення населення існувало разом з історичними міфами. З початку його було сформульовано як "квітнучий сад Єкатерина". Потім совєти переформулювали його у "всесоюзную здравніцу". А потім ми дивуємося, чому руснє плювати на Хансарай. Головне ж — пляж".

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