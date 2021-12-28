Новогодние праздники: как экспресс-тесты на коронавирус смогут обеспечить безопасное торжество

Новый год и Рождество - одни из самых любимых праздников в году почти для каждого из нас. Это время встреч со своими друзьями и родными, возможность съездить отдохнуть куда-то за границу или просто поучаствовать в массовых гуляньях возле новогодней елки в центре города. Однако в условиях эпидемии коронавируса именно новогодние праздники могут стать причиной массовых заболеваний этой вирусной болезнью. Мы разбирались, как можно защитить себя и близких именно в этот период.

Новогодние праздники любят все без исключения. Для кого-то - это возможность поваляться на диване, просматривая любимые фильмы. Для других - гости, шумные веселые посиделки за праздничным столом или поездки к своим родным. Но все праздничное настроение одним махом может перечеркнуть новость о том, что кто-то из ваших гостей или тех, с кем вы праздновали Новый год, болен коронавирусом. Можно ли избежать таких ситуаций и как обезопасить себя заранее?

Видео дня

Для того чтобы праздники прошли спокойно, можно заранее запастись экспресс-тестами на коронавирус. Они есть в каждой аптеке, поэтому можно купить сразу несколько штук для домашней аптечки. Время ожидания результатов анализа после самотестирования составляет всего 15 минут. А, к примеру, экспресс-тест Милистан оснащен еще и удобной инновационной тест-ручкой, мягкий кончик которой не повреждает слизистую носа, делая процедуру забора материала удобной и приятной. Поэтому ее применять можно даже детям.

Таким образом, перед выходом из дома и по возвращению домой, вы можете быстро провести процедуру самотестирования и быть уверенными, что повода для беспокойства в отношении состояния своего здоровья у вас нет. А можно предложить провести процедуру тестирования гостям, которые придут к вам на праздники и всего через 15 минут быть уверенными, что все, кто присутствует у вас дома - полностью здоровы.

Еще один вариант, как можно защитить себя и близких на новогодние праздники - это уход на самоизоляцию. По максимуму ограничить свое пребывание на улице и в торгово-развлекательных центрах, не ходить в гости и самому не принимать гостей. Такой способ подойдет тем, кто ждет выходных просто, чтобы отоспаться и побыть немного наедине с собой, побездельничать и немного отвлечься от насущных дел. Но тем, у кого есть дети или кто не представляет себе Нового года без шумных посиделок в веселой компании этот способ вряд ли подойдет.

Поэтому, если говорить объективно, то экспресс-тестирование на коронавирус по-прежнему остается самым быстрым, удобным и безопасным способом проверить состояние своего здоровья, чтобы спокойно и весело отмечать новогодние праздники.