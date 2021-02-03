На Донбассе появится Нью-Йорк

Поселку городского типа Новгородское Донецкой области могут вернуть историческое название Нью-Йорк.

Соответствующее решение поддержал парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства на заседании, трансляция которого велась в YouTube. Представление о переименовании подавала Донецкая областная военно-гражданская администрация (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Название Нью-Йорк поселок носил до 1951 года, напомнил нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.

Также на заседании выступила представительница общины Новгородского Кристина Шевченко, которая отметила, что советская власть во время холодной войны переименовала населенный пункт в Новгородское из-за того, что название "не очень-то по-русски и звучало" и напоминало о Соединенных Штатах Америки.

"За" переименование проголосовали 18 нардепов, "против" – 0.

"До появления в Украине своего Нью-Йорке остался последний шаг!" – написал Безгин на своей странице в Facebook.

В 2016 году нардепы уже пытались вернуть Новгородскому старое название. Тогда законопроект №5517 инициировали депутаты от фракции "Самопомощь" Виктор Кривенко и Павел Кишкар.

Новгородское – поселок городского типа Донецкой области, подчинен Торецку. Расположен на реке Кривой Торец в 10 км от Торецка и 38 км от Донецка.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что харьковчане обратились с петицией в адрес горсовета с просьбой переименовать Московский проспект в честь украинского философа Григория Сковороды.

Это уже не первая инициатива, соответствующий вопрос местные жители поднимали и несколько лет назад.