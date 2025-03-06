Новая работа или бизнес: Young Business Club запустил инициативу для ветеранов

Поддержка защитников Украины – одна из главных миссий бизнеса, поэтому клуб Young Business Club (YBC) активно работает над социальными инициативами, помогая ветеранам устроиться на работу или открыть свой бизнес.

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"После возвращения с фронта многие ветераны получат новые навыки, не планируют возвращаться к предыдущим местам работы, они меняют профессию или размышляют об открытии собственного бизнеса. Мы предоставляем возможности для трудоустройства через наших участников и партнеров, а также осуществляем бизнес-менторство для ветеранов и военных, – отмечает основатель YBC Андрей Остапчук.

Бизнес-клуб Young Business Club объединяет более 1100 владельцев бизнеса в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Ивано-Франковске, Варшаве, Берлине и Лиссабоне.

Новая работа

В 2024 году команда благотворительного фонда провела более 180 собеседований с ветеранами и членами их семей, 32 участника проекта получили новую работу. С теми, кто хотел узнать больше об открытии бизнеса, провели более 30 менторских сессий – участники Young Business Club оценивали идеи, давали советы и подсказывали дальнейшие шаги.

Сейчас клуб имеет более 50 вакансий в IТ, маркетинге, сервисном, административном и милитари. Поэтому, если вы ищете работу – заполните форму поиска работы/вакансии.

Партнеры и инициативы

За прошлый год в YBC привлекли к работе благотворительного фонда почти два десятка партнеров. Клуб активно начал работать с партнерами из государственного и социального секторов, чтобы способствовать эффективному привлечению как работодателей, так и ветеранов. В рамках программы "Юридическая помощь для военных" команда YBC обработала групповые запросы от военнослужащих, предоставила консультации по получению статуса УБД и выплатах, помогла с ВЛК.

В июне представителей БФ YBC пригласили выступить на мероприятии от областного центра занятости в Одессе, где специалисты поделились опытом социализации ветеранов с 11-ю государственными и общественными организациями. Продолжила работать программа YBC for Sustainability "Адаптация гражданских", которая помогает строить контакт между людьми с военным опытом и без. Клуб провел пять вебинаров, запись которых доступна на YouTube-канале YBC.

Примеры помощи

Один из участников программы по трудоустройству – Камышов Александр, который служил в рядах ВСУ на позициях гранатометчика и разведчика. После завершения службы он закончил курсы по ІТ, а рекрутер БФ YBC помогла найти работу. "Мне предложили вакансию и через несколько дней я прошел завершающий этап собеседований в компанию. Получилось все очень быстро", – отмечает Александр.

Сергей Дрозд – ветеран, который с 2014 года служил в спецназе, а с 2022 – пограничником. После завершения службы Сергей решил посвятить себя новой сфере – кибербезопасности. Он успешно завершил курсы и искал работу, команда YBC предоставила Сергею поддержку: провели карьерную консультацию, помогли с разработкой резюме, подготовили к собеседованиям. Далее Сергей получил возможность работать в компании.

Одним из первых участников менторской программы стал военнослужащий ВСУ, Никита. Его запрос – открыть собственный автопарк. Клуб организовал две сессии и через некоторое время военный запустил бизнес с помощью друга. Еще один военный Роман обратился с запросом открытия собственной кондитерской. Ментор трижды встречался с будущим предпринимателем, предоставил контакты своих поставщиков сырья и оборудования, что помогло уменьшить расходы на запуск.

Подать заявку на участие в менторской программе можно на странице в Инстаграм @ybc_foundation или в Telegram @Tetiana_Overchuk_YBC.