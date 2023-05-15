Новая почта и NewRun объявили старт регистрации на первый с начала полномасштабного вторжения марафон

28-29 октября на ВДНХ в Киеве состоятся первые с начала полномасштабной войны офлайновые забеги, организованные компанией Новая почта совместно с NewRun.

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Уже доступна регистрация на дистанцию 42 км. Для участия в забегах необходимо зарегистрироваться на сайте. Все регистрационные взносы будут перечислены в фонд "Вернись живым" на усиление ПВО.

Забеги в 2023 году пройдут под лозунгом "Не останавливайся!". Героями кампании стали люди, которые ежедневно борются, спасают, лечат и помогают Украине двигаться к победе. Это, в частности, спасатель ГСЧС и бегун-рекордсмен Владимир Сковородка, военный медик Максим Прокопенко, пресс-офицер ВСУ Маргарита Ривчаченко, бегун и боец ТрО Юрий Иванченко. К кампании также присоединилась Инна Поперешнюк – постоянная участница беговых марафонов, соучредительница Новой почты, бренд-амбасадорка NewRun.

"Забеги Новой почты имеют социальную миссию, ведь поддерживают воинов и ветеранов ВСУ, спасателей ГСЧС, пострадавших от войны и тех, кто не может преодолеть дистанцию из-за возраста, болезни или определенных жизненных обстоятельств. После начала полномасштабного вторжения марафоны стали на паузу более чем на год" "И сейчас мы решили совершать большой забег под лозунгом "Не останавливайся!". Мы не должны останавливаться, потому что будущая победа Украины зависит от вклада каждого из нас", – убеждена она.

Еще одним участником кампании "Не останавливайся!" стал Максим Кривенко – бегун с восьмилетним опытом, соучредитель и директор NewRun.

"Организация забегов во время войны – серьезный вызов для нашей команды. Но мы приложим все усилия для того, чтобы каждый участник марафона преодолел свою дистанцию безопасно и беспрепятственно. В случае воздушной тревоги мы перенесем старты, чтобы все успели добраться до ближайших укрытий и вернуться на дистанции после ее упразднения", – рассказывает он.

"Я активно занимаюсь спортом, но к беговым марафонам до сих пор не присоединялась. Забег в рамках кампании "Не останавливайся!" станет первым в моей жизни. Для меня это личный челлендж. Уже десятый год украинские бегут свой сверхтяжелый марафон. Это не спринт, так что нам важно не останавливаться, чтобы победить врагов и выгнать их с нашей земли", – говорит Маргарита Ривчаченко, военнослужащая ВСУ.

Забеги-2023 от Новой почты и NewRun состоятся 28-29 октября в Киеве на ВДНХ. На сайте NewRun можно зарегистрироваться на дистанцию 42 км. Регистрация на дистанции 5 км, 10 км, 21 км, командную пятерку, первый километр и детский забег стартуют в июне и продлятся до октября.