Новая коллекция историй о спасении флага Украины во время войны появилась в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Флаг Украины в самое страшное время войны сохраняют обычные люди, рискуя своей жизнью. Во временно оккупированных городах и селах, в подвалах и на крышах наш флаг живет как символ непобедимого духа нации. Его спасают, как человека, вывозят под обстрелами и передают из рук в руки, как часть украинского сердца. Ко Дню Государственного флага Украины Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал коллекцию рассказов мирных украинцев, которые сохранили и спасли наш флаг. Их голоса звучат в Музее, сохраняя память ради лучшего будущего под сине-желтым флагом.

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Вы найдете коллекцию по ссылке.

Александр Честа – коренной мариуполец, которого за патриотическую позицию в шутку прозвали бандеровцем. Он прожил в Мариуполе до конца апреля 2022 года. Флаг Украины разделил и зашил в два кресла. Очень хочется вернуться и снова вывесить флаг у себя за окном.

"Я передаю в Музей "Голоса Мирных" флаг, на котором расписались военные. Они защищают наши границы". София попала под обстрел в Курахово Донецкой области и получила контузию. Девушка поделилась своей историей и передала флаг во время оздоровления в рамках проекта Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

Елена – директор школы в Копылове. Находясь в оккупации, она каждый день боялась за себя и родных, ведь вражеские патрули постоянно обыскивали дома. Ее школа пострадала во время налетов, но выстояла и готова снова принимать детей. На школе на протяжении всей оккупации висел флаг Украины.

В дом Татьяны вломились оккупанты и прожили там восемь месяцев. В селе Новопрокоповка не было связи и несколько раз в месяц женщина ездила в оккупированный Токмак: сообщала детям, что они живут с мужем. Почти два года пробыла в оккупации. Сохранила большое украинское знамя, и даже смогла его вывезти.

Более 115 тысяч мирных украинцев доверили свои истории Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собравшего самую большую в мире подборку рассказов из первых уст о войне в Украине.

Каждая история о войне важна – и ваша тоже может стать частью Музея. Расскажите свою историю на портале или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.