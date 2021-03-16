Захватив отдельные районы Луганской и Донецкой областей РФ, как оккупант, заняла там все позиции: религия, СМИ, культура, образование. Такая ситуация и в Крыму. Оккупант максимально, точечно и качественно использует свои возможности, аннексируя не только территорию, но и культуру, ментальность оставшегося здесь местного населения. В результате многолетней пропаганды у местных жителей меняется мировоззрение, потребности, основы морали.

Все, что можно использовать, как пропаганду, как якорение "русского мира", как орусявливание и обескультуривание, как кнут и пряник, все это тут же заполонило "русским миром". Пропагандой здесь занято 100% пространства. Не "кушать" ее здесь невозможно. Сомнения сеются, как зерна в сырую землю: а может я не прав и здесь нет вины РФ? А может и правда это все Украина и Америка устроили?

Пропаганда сводится к основным посылам: "Украина — враг и загнивает", "Запад — враг, помощник Украины и загнивает", "Россия — друг Донбасса, процветает, Донбасс — русская земля и будет процветать с РФ". Потом уже идут ответвления по целевой аудитории: умереть за Россию (не за "республики"), жить с Россией в сердце (а не с "республиками"), работать на России и на Россию (а не в "республиках" и не в "гей-европах).

С 2016-го пропаганда резко сместилась с взрослого населения на дошкольное, школьное и молодежное. И понятно почему, взрослое население в критическом их большинстве было по уши в "русском мире" и отпала необходимость вкладывать деньги в убеждение их "с Россией в сердце". Поэтому взялись за подрастающее поколение.

Хотя, нет. Из пропаганды, которая 7 лет лупит по взрослому населению, здесь оставили "вот-вот Россия нас возьмет", "вот-вот нападут правосеки-ВСУшники", то есть нет-нет, да и подпитываются страхи "если Россия отсюда уйдет, нас всех убьют".

Очень много пропаганды, скрывающей вину РФ: "Украина напала на Донбасс, Порошенко сдал Донбасс, вся вина за войну на Украине, Обаме, Маккейне, Соросе и Байдене", именно отсюда знаменитое "танки мы в шахте накопали". Именно поэтому критическое большинство населения категорично не признает вины РФ в оккупации, считая это помощью, и отрицает преступления ихтамнетов и местных коллаборантов, совершенные за годы войны, опять же, списывая на необходимость защиты.

Ненависть к Майдану здесь культивируется не прекращая. Поэтому даже проукраинские на 2014-2015-года жители ОРДЛО в критическом своем большинстве сегодня уже вовсю поют песню "Майдан и Америка развязали войну на Донбассе, во всем виноват Майдан". Тех, кто жестко отвечает "Майдан ни при чем, все это готовилось Кремлем заранее, русские здесь появились до инаугурации Порошенко", здесь критически мало.

Тема "во всем виноват Майдан" — это сейчас топ-тема жителей ОРДЛО. И я отдельно поясню почему.

С момента увеличения переселенцев из ОРДЛО и появления в сети историй удачной социализации, счастливого переселения в ОРДЛО появилась новая ветвь пропаганды "все переселенцы, что уехали в Украину — предатели, трусы, не патриоты Донбасса, так как они там процветают, а жители Донбасса страдают". Ненависть к переселенцам в ОРДЛО очень высокая.

При этом ездить в мирные части Украины за лекарствами, пенсией и продуктами здесь считается нормой – ведь Украина должна и обязана — а вот переселение из ОРДЛО в мирные части Украины здесь считают предательством.

Не считается в ОРДЛО предательство поехать за заработки на РФ. Это выживание. Не считается зазорным пойти служить в органы власти, администрации, "народную милицию" — это выживание. Выехать в Украину, пойти служить в ВСУ, защищать свой Донбасс, работать в Украине — это "вы сбежали, вы предатели Донбасса, а мы не такие, мы любим свой город".

В ОРДЛО работает много блогеров под украинскими флагами, но, если присмотреться к очень и очень бесшабашно публичным блогерам ОРДЛО, то можно заметить тенденцию: моментально "мгбисты" задерживают тех, кто ругает "республику" и хвалит Украину-ЕС- НАТО, но, при этом, при тотальной слежке здесь свободно снимают стримы, передвигаются по городу и не прячутся в соцсетях блогеры, которые поругивают "республику", винят во всем Майдан и "майдаунов", считают, что Украину захватили "нацики-вуйки-бандеры", славят мир любой ценой посредине, требуют русский язык на Донбассе, особый статус, требуют Украину без нациков, Украину-Зеленского, здесь же вы прочтете много интересного о тех, кто "сбежал и предал Донбасс" и эмпатические посты о том, что "здесь никто не воюет против Украины, здесь мирное население, заложники и жертвы".

Как видите, наряду с темой "Россия вот-вот нас возьмет" во всю мощь работает тема поиска и определения виновных.

Тема "во всем виноват Майдан, переселенцы, Америка" — это сейчас топ-тема жителей ОРДЛО, которая дает им личное облегчение, ведь исчезает личная вина за содеянное.

"Во всем виноват Майдан" и вот уже написав это, можно смело ездить из ОРДЛО на РФ работать, и в Украину за лекарствами и пенсией. Ведь все телефоны и соцсети в ОРДЛО проверяют "мгбисты".

Поэтому все, кто причастен к войне на Донбассе, кто помогал, поддерживал или сейчас работает на оккупанта носятся с темой "мы нашли виновных". Это так по-советски. Да, к сожалению, все больше и больше жители ОРДЛО становятся похожи на жителей СССР. И это следствие работы оккупанта по изменению ментальности местных жителей.

С 2014-го здесь изменилось абсолютно все. И у многих, как и у меня, история расставления точек в отношениях, она не остановилась. Так как вчерашние друзья, кричащие вместе с тобой в 2014-м "Донбасс-Украина", сегодня говорят: "Донбасс-Украина, но, зачем вы навязываете нам украинскую мову, ее никогда не было на Донбассе, зачем нам эти вуйки, нацики, ведь это обыкновенный фашизм, мы хотим вернуться в Украину, но, особый статус, русский язык и вы просите у нас прощения за то, что нас предали и бросили, и выплачиваете компенсацию". Это страшно осознавать. Но, факт остается фактом. Пропаганда не оставляет жителям ОРДЛО шанса на трезвый взгляд, логическое мышление и честность по отношению к ситуации.

ОРДЛО все больше становится похожей на СССР и РФ, ведь россияне оправдывают все действия своей страны и лидера, списывая все на "врагов" и "выживание". Поэтому основные нарративы "во всем виноваты Украина и Америка", поиск виновных в личных проблемах и решениях, поиск виновных для снятия личной ответственности, здесь снова- таки, был принят, и как другие советско-российские нарративы, без сомнений.

Я все время повторяю, что россияне не используют агрессивную пропаганду, которая бы ломала жителей Крыма и ОРДЛО и навязывала идейные принципы, через слом личности. Нет, вся пропаганда дня сегодняшнего, это старая не забытая пропаганда времен СССР, которая ложится в подготовленную почву. Во всем виноват враг, а врага мы вам назначим сами. И людям это нравится, и люди с удовольствием поддерживают эти нарративы "Россия здесь ни при чем, во всем виноват Майдан".

Знаете, вот в мирных частях Украины, резануло путинское "Решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан для воссоединения с Россией было принято, чтобы в Крыму не повторился Донбасс", а в ОРДЛО даже не заметили нелогичности, этого заявления, перечеркивающее все ранее озвученные нарративы "Майдан виноват".

Кремлевская пропаганда, как и в 2014-м так и в дне сегодняшнем будит и выстраивает в психологии и сознании жителей оккупированных территорий нужные ей моральные принципы. И они банально подходящие для банальных советских граждан, которые привыкли жить по принципу: зависть, ненависть, обвинения во всех личных грехах кого-то постороннего, глупость, не умение строить логические цепочки, мыслить критически, вечный поиск врагов, как личных, так и врагов отечества.

Поиск виновных морально сплачивает, дает силы и какую-то моральную защищенность от внутренних и внешних вопросов. Поэтому здесь в ОРДЛО пропаганда на всех уровнях продолжает убеждать, что виновник всех бед "народа Донбасса", заложника, жертвы, это вот он, враг: переселенец, ставший чуть свободнее или успешнее, Порошенко, Турчинов, Обама, Маккейн, Байден, Сорос, мандалорцы, марсиане… в общем, любой, кто умнее, свободнее, публичнее, успешнее, кто не вписывается в рамки "русского мира", личного высокомерия "народа Донбасса", не такой, как все, то есть не такой, как определено "кодексом патриота Донбасса".

С молодежью пропагандистам проще. Выросшие в ОРДЛО подростки реально не понимают, как можно жить по-другому. Им претит все, что связано с Украиной. И даже те, кто, из студентов выехав из ОРДЛО, закончил в мирных частях Украины ВУЗы, в большей своей части возвращаются в ОРДЛО, едут работать на РФ.

За 7 лет войны там реально возродили СССР. Люди там абсолютно не понимают позиций права выбора, свободы выбора, плюрализма мнений, диспута. Есть одна правда-их, вся другая правда донбасянам не подходит. Как вы против того политика, которого возлюбил Донбасс? — расстрелять!

Позиция ОРДЛО по отношению к Украине здесь выстраивается, как позиция силы выигравшего к проигравшему: "вы виноваты, а значит, вы должны". Позиция силы ОРДЛО здесь так же культивируется, как раньше культивировалось величие "Донбасс кормит".

Любовь ко всему русскому, ненависть ко всему русскому (да, и такое есть), ненависть ко всему украинскому, здесь смешалась в некий донбасянский коктейль, где нет личности, а исключительно телевизионные клише-нарративы, которые бессвязно извергаются сквозь слюни и сжатые от ненависти губы.

Например, я была шокирована, как человек, считающий себя проукраинским, отказавшись от моего предложения и помощи, чтобы переселится в мирные части Украины (я предлагала дом и работу, в селе срочно искали специалиста), сегодня пишет веселый пост "еду на работу в Мордор, вы же понимаете, что у меня нет другого выхода, ведь Украина нас бросила, пожелайте мне удачи". И ей многоголосый хор "как ты права, эти майдауны поскакали и ездят в Россию на заработки, а мы у них во всем виноваты, почисть страничку перед поездкой от укропщины, и только вперед".

Или вот когда люди, жители ОРДЛО, пишут, что ходили на новогодний концерт "Ночных волков", водили туда детей, так как "это же культура, какая ни какая, культура вне политики, и вообще, вам там хорошо, вы нас здесь бросили, а как нам еще отдыхать".

Двойные стандарты здесь теперь во всем. Любая тема, любое мнение в пользу национальной безопасности Украины, и ты уже "враг – предатель народа Донбасса", куда тебя записали обиженный на Украину и Майдан "народ Донбасса". Ведь любая тема, это тема для нас, а для них обычная жизнь, .

Учителя, воспитатели, преподаватели ОРДЛО и Крыма, это отдельный штат, фактически армия пропаганды. Но, что самое интересное, они таковыми себя не считают. Они просто выполняют свою работу. Работу по зачистке в подрастающем поколении памяти про Украину.

В учебных учреждениях нет Украины. Ни мовы, ни культуры, ни истории. Все заменено на "Донбасс-русская земля". И вот дети, которые помнили и Украину, и вечорниці в школах, и Масляну, и Різдво, и мову, и историю, украинскую историю этого края, они выросли и разъехались из ОРДЛО. Сейчас там растут дети, которые никогда не жили до войны. И эти дети растут на российских сериалах, российской музыке, российской культуре, российских народных традициях.

В каждой школе есть куча кружков по русским традициям, религиозные кружки, милитари кружки. Театрализованные постановки, марши, соревнования, все пропитано "русским миром". Все оглашается и подается под соусом "защитим память дедов", "отомстим Украине за гибель Донбасса", "мы русские православные люди". Школа стала фундаментом пропаганды.

Культура в ОРДЛО давно стерта с лица земли. И ее заменили на псевдокультуру. То есть здесь митинг, марш военной песни, показательные выступления детей с ножами — это культурные мероприятия. Сюда в ОРДЛО сгоняют из РФ все покрытое плесенью забытья, но модное в 80-х и 90-х. Концерты престарелых российских исполнителей под фонограмму-это культура.

"Дети, завтра у нас культурное мероприятие, субботник" — это обычное сообщение в школе. Писатели и поэты ОРДЛО, восхваляющие "русский мир"… Кстати, Кремль много вкладывает книги, кинофильмы ОРДЛынских деятелей культуры. Подтянули сюда и псевдо-историю времен императорской России, по ОРДЛО плодятся памятники царю Николаю, русской короне, символам монархизма.

До 2014-го год фольклорные украинские ансамбли, хоры, народные коллективы из частей Луганской и Донецкой области, которые находятся в ОРДЛО, на сегодня это балалайки, кокошники, лапти и "калинки-малинки". Те, кто вчера пел "рідна мати моя" сегодня поют русский тюремный шансон, коммунистические песни и русские народные. Даже пысанкарство, вышивка здесь подаются, как "русское народное творчество".

В религии, в принципе, сложностей у оккупанта не было. Она здесь была и есть пророссийская, агрессивная, построенная на ложных принципах КГБистского Московского Патриархата.

Вместе с украинской культурой, историей, традицией и мовой из ОРДЛО ушла украинская нежность. ОРДЛО даже на сцене смотрится бандформированием или агитационной бригадой, приехавшей развлекать "строителей коммунизма".

Знаете, я вот в 2014-м рассказывала читателям такую историю, которую наблюдала лично в Свердловске. Я выехала в ноябре 2014-го, так что застала период становления "русского мира".

Свадьбы в городе играли даже тогда, когда шли бои. Ну, не откладывать же, — говорили люди. Это был оксюморон, за городом идет бой наших добровольцев, пограничников, которые пытались удерживать границу с бандами местных "ополченцев", усиленных ихтамнетами, а в городе забиты кафе и рестораны, люди гуляют, празднуют дни рождения, свадьбы.

Так вот, сколько я себя помню, в нас в ЗАГСе церемонии шли очень красивые. Слегка пафосные по-донбасски в 90-е, и уже милые и нежные с украинскими традициями в2000-х. Рушник-всегда был традиционным атрибутом для молодых. Украинские песни, обряды. Регистрация брака переставала быть по-советски официальной и скупой. Она была очеловечена именно украинскими традициями и песнями. В городе был очень крутой хор, ансамбль украинской песни, где пели женщины с невероятными голосами. Поэтому их часто приглашали на торжественную регистрацию, и все гости дружно вытирали слезы, когда молодые ставали на рушник, их руки перевязывали рушником, молодой надевали хустку вместо фаты и молодые благодарили родителей под традиционные обрядовые украинские песни. Все это было.

Я часто говорю, что Донбассу просто не хватило времени, и ему не повезло выйти из ментальности донбасского феодализма и пропаганды русского "пабагатому", которая здесь лилась нескончаемым потоком все время нахождения Донбасса в УСССР, в Независимой Украине. Новая пропаганда "русского мира" просло лягла на старые "дрожжи".

Так вот, в городе в 2014-м уже критическое большинство важно считало себя гражданами России- Новороссии, русскими и великими, а русские и великие донбасяне не могли регистрировать брак под укропскую музыку. И возник тупик. Я бы даже сказала культурный коллапс. Когда из русских традиций буханка хлеба с солонкой, водка и… и все. Арка из цветов — это "гей-американское", музыка вся красивая "укропская", традици все красивые тоже "укропские".

И библиотекари тогда, и работники ЗАГса истерично искали русские свадебные традиции и в Интернете, и в книгах. И удивлялись, что нет таковых. Есть современные с той же аркой, с той же буханкой, с тем же тамадой, который вел свадьбу в режиме "пробухать". Коровай, оказался с "укропскими" корнями, как и все красивые обряды.

И тогда в ЗАГсе решили вести строгие регистрации а-ля СССР. Но, народ хотел праздника, традиций, и даже, не был против "рідна мати моя".

Но, возврат к истокам и культуре долго не продержался. Все больше и больше людей стало проявлять сознательность и требовать "наши русские лыныровские традиции". Поэтому в ЗАГсах опять скучно и официально советски. Зато весело в народе. Все, абсолютно все народные праздники и гуляния, здесь перекраивают под кокошник, медведя, лапти и балалайку.

Скоморохи, боярыни с натертыми алыми щеками, девицы в кокошниках, мужчины в скоморошьих шапках и лаптях, ряженные медведи, цыгане (цыгане сейчас обязательно, как символ русской культуры), водка, балалайка. Эти атрибуты есть на всех гуляниях ОРДЛО к месту и не к месту. Просто, чтобы подчеркнуть "традиции".

Сейчас в ОРДДО празднуют Масленицу, жгут Марену, лезут на столбы за водкой, водят по улицам цыган с медведем, и… проводят кулачные бои стенка на стенку, по старым русским традициям.

Да, только на Московии гуляния, это еще и мордобой. Мордобой между своими, когда свои калечили своих. Гуляния до крови, до выбитых зубов. Это называется праздник, культура и народные веяния.

"Луганская республиканская федерация бокса имени Эдуарда Дидоренко" открыла отделение этнических видов единоборств, проведя мини-турнир "Стенка на стенку". Теперь это этнический вид единоборств и "народы Донбасса" планирует с этим видом спорта даже побеждать в Олимпиадах международного класса.

Скажу вот только, что эти "традиции" здесь не в новинку. Не забывайте, что Слобожанщина, Луганская и Донецкая области были заселены выходцами из российских глубеней, и заселение проходило в несколько этапов. Это и строительство заводов немцами в царской России, и после Голодоморов, когда здесь выкосили села, и после Второй Мировой, когда в более сытные промышленные города, где на заводах давали пайку, ехали со всего союза строить шахты, и вот сама работа угольной промышленности, ставшая привлекательной для выходцев из нищих глубинок российских федераций, манила сюда мужчин и женщин с российских деревень и лесоповальных поселков.

Поэтому в 70-е-начале 80-х годов прошлого века, традиция кровавых мордобоев поселок на поселок, улица на улицу, здесь была весьма популярна. Собирались стаями, договаривались, засылали гонца, назначали день и шли биться.

Буду честной, с этой традицией, которую на Донбасс принесли выходцы из российских глубинок, в советское время боролись. Ведь покалеченных и убитых было много. Массовые драки скрывали, как и массовые травмы, и обилие трупов. Ведь на драки шли с кастетами, битами, "розочками", палками с набитыми гвоздями.

Калечилось и гибло много молодежи. В основном же парни, мужчины. Хотя, ходили и девчата, кто был заинтересован "покрасоваться". Поэтому и сажали, и вели профилактическую работу, как в школах, так и участковые. И все продавцы самогона обязаны были предупреждать участкового, если услышать о боях. Тогда место "культурного этнического спортивного времяпровождения", окружалось милицией, а его участники получали срок "за хулиганку".

И вот, "новая история Донбасса" — хулиганка, как вид спорта! Насилие-неизменный атрибут жизни ОРДЛО, к которому приучают с детства. "Луганская республиканская федерация бокса имени Эдуарда Дидоренко" провела кулачные бои, подавая это, как этническую спортивную культуру, при поддержке Луганского округа донских казаков. Донские казаки сейчас неотъемлемый атрибут жизни ОРДЛО. Они и учителя в кадетских корпусах, и патруль, и полиция нравов, и спорт, и культура.

"Луганская республиканская федерация бокса имени Эдуарда Дидоренко" вместе с казаками устроила кадетам, подросткам и юнцам, учащимся военных казачьих кадетских корпусов (а их в ОРЛО очень много) весенние масляничные забавы – кулачный бой стенка на стенку.

В ходе "забав" казаки учили кадетов-студентов, как разгонять стенкой "майдаунов", показывали какое оружие можно применять в кулачных боях (кастеты, биты, розочки, цепи, арматуру).

Молодежь в восторге от таких культурных и спортивных мероприятий, поэтому решено включить их в соревнования и в обучение.

А вот родители, не все в восторге. И если одни млеют "ах, русские традиции, русская культура, да мы так всегда жили", то вторые задают вопросы "кого готовятся разгонять казаки, прививая подросткам и молодежи любовь к кулачным боям".

Гибнет мой Донбасс! Мертвая земля, мертвые люди. Хотя, знаете, это мертвые люди умертвляют свою землю, не думая о последствиях. Поэтому будем думать мы!

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