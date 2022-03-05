''Нормально доставил'': военный, сбивший Су-35 над Черниговом, до мобилизации работал в Укрпочте. Фото

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Военный, сбивший Су-35 над Черниговом, до мобилизации работал в Укрпочте.

Своего сотрудника в герое сегодняшнего дня узнали коллеги.

"Мобилизированный из Укрпочты капитан сбил российский самолет, бомбивший город. Новейший самолет оккупантов Су-35 (стоимость которого составляет 40-65 млн долларов США) сбил в небе над Черниговом ветеран Сергей Чижиков с помощью ПЗРК "Игла-1".⠀Вот это нормально доставил. Гордимся нашим героем!" – отметили в Укрпочте, показав фото воина.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские военные 5 марта под Черниговом сбили российский самолет, обстреливавший жилые дома: один пилот погиб, второй ранен и находится в плену.

Из сбитого Су-35 оккупанты сбрасывали на жилую застройку запрещенные во всем мире фугасные авиабомбы.