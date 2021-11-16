Ночью ударят морозы, а утром накроет туман: синоптики рассказали о погоде в среду. Карта

Погода в Украине в среду, 17 ноября, будет сухой и прохладной. Ночью столбики термометров в некоторых регионах опустятся до 9 градусов мороза.

Об этом говорится в прогнозе, опубликованном Украинским гидрометцентром в Facebook. Кроме того, утром и ночью в западных областях ожидается туман.

Ветер в среду будет южным, а в южной части страны – северо-восточным, 3-8 м/с. В Приазовье и Крыму – 5-10 м/с. Осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха на западе днем будет +6...+8 градусов тепла, а ночью от 0 до -4 градусов. В восточных регионах Украины температура днем поднимется до +5 градусов, а ночью опустится до +8. На севере прогнозируют от 3 до 5 градусов тепла днем и до -7 ночью. На юге Украины следует ожидать +4...+7 градусов тепла, а ночью -5...-7 градусов.

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В Киеве и области погода в среду будет солнечной и сухой. Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов, а днем стоит ожидать +3...+5 градусов.

Как отметила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook, погода 17 ноября будет вызвана антициклоном по имени Uta. Она предупредила водителей о сильных туманах.

"Прошитые холодным, даже морозным, воздухом, туманы продемонстрируют двойную вредность – будут снижать видимость для водителей и пешеходов и могут своей сыростью быть некомфортными для аллергиков и людей с бронхолегочными недугами", – подчеркнула Диденко.