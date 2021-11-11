НКЦБФР подтвердила правомочность нового Набсовета "Харьковэнергосбыт", – Smart Holding

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подтвердила законность избрания и правомочность нового состава Наблюдательного совета ЧАО "Харьковэнергосбыт", который был избран на внеочередном общем собрании общества 7 октября 2021 года.

Об этом заявили в пресс-службе компании Smart Holding (Cyprus) со ссылкой на соответствующий официальный ответ регулятора. В компании отметили, что НКЦБФР в настоящее время принимает меры по привлечению к ответственности должностных лиц эмитента за фальсификацию итогов голосования по указанному вопросу.

Напомним, что на внеочередном собрании акционеров "Харьковэнергосбыта" 7 октября по результатам кумулятивного голосования в состав Наблюдательного совета общества были избраны представитель от акционера Smart Holding (Cyprus) и два представителя от другого акционера АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "АВАНПОСТ". Они получили наибольшее количество голосов по сравнению с другими. Однако счетная комиссия ЧАО "Харьковэнергосбыт" в итоговом протоколе отметила, что решение по данному вопросу не принято. В свою очередь Smart Holding обжаловала действия счетной комиссии в НКЦБФР.

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"В своем официальном ответе на нашу жалобу регулятор отметил, что члены органа общества считаются избранными, а орган общества считается сформированным. Сейчас "Харьковэнергосбыт" имеет правомочный Наблюдательный совет, но мы заинтересованы в приведении его состава в соответствие с действующим законодательством. Наблюдательный совет обратится к акционерам с инициативой по созыву внеочередного собрания для довыборов еще и независимых членов", – цитирует пресс-служба, директора по рискам и безопасности Smart Holding, члена Набсовета ЧАО "Харьковэнергосбыт" Ивана Герасимовича.

По его словам, Smart Holding, как акционер, настроен на плодотворное сотрудничество с Министерством энергетики, который управляет корпоративными правами государства в энергокомпании и будет инициировать проведение аудита деятельности компании для выявления и пресечения коррупции.

"По результатам аудита все должностные лица, реализующие эти схемы, должны быть привлечены к предусмотренной законом ответственности. Мы приложим все усилия, чтобы этот процесс был максимально прозрачным и публичным", – подытожил Герасимович.

Как сообщалось, SMART HOLDING (CYPRUS) LTD внефракционного народного депутата и бизнесмена Вадима Новинского стала владельцем 29,7950% акций ЧАО "Харьковэнергосбыт" в феврале этого года. Тогда же компания официально закрыла сделку по приобретению аналогичного пакета АО "Харьковоблэнерго".

Smart Holding неоднократно заявляла о неправомочности органов управления ЧАО "Харьковэнергосбыт" и АО "Харьковоблэнерго" и о существовании многочисленных коррупционных злоупотреблений с активами и финансовыми ресурсами этих энергокомпаний.