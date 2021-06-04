Так, друзья — сегодня будет очень необычный и интересный пост с фото-подборкой советской жизни. Как вы знаете — в своём блоге я часто публикую редкие фото реальной советской жизни (многие из которых были запрещены в СССР) — но сегодня будет настоящий эксклюзив! Во-первых — все эти снимки сделаны не в 70-80-е годы (как большинство моих фотоподборок), а гораздо раньше — в начале 1930-х. Во-вторых — сделали эти снимки не советские граждане — а американский фоторепортёр Джеймс Эббе.

Кто такой Джеймс Эббе? В тридцатые годы Джеймс был уже довольно известным американским фотографом — он работал в Голливуде, снимал Чарли Чаплина, Мориса Шевалье и Сергея Эйзенштейна. В 1932-м году Джеймсу удалось попасть в СССР — официальной причиной визита стала портретная фотосъёмка Сталина — по замыслу СССР, впустившего на свою территорию американского фотографа, такая фотосессия должна была убедить западные страны в том, что у Сталина всё в порядке со здоровьем, пишет Максим Мирович в Facebook.

Помимо 25-минутной фотосессии Сталина, Джеймсу также удалось снять много всего эксклюзивного и в самом СССР, по которому он успел прокатиться. Что интересно — цензура особенно не проверяла эти снимки, так как всё её внимание было уделено фотоснимкам Сталина и "правильным ракурсам вождя" — так что остальные плёнки Джеймса остались практически нетронутыми.

Итак, в сегодняшнем посте — мега-эксклюзивные фото СССР начала 1930-х годов, снятые американским фотографом.

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Глядя на фотоподборку Эббе опытным глазом исследователя — можно заметить, что Джеймс был явно с сопровождением, и фотографировать ему разрешали далеко не всё. Так, к примеру, кадры с парадов и прочий официоз качественно скадрированы и проэкспонированы — тогда как кадры всякого "сопутствующего быта" (чаще всего неприглядного) сняты как бы набегу и нередко смазаны. Не исключаю, что у Джеймса была вторая, более миниатюрная камера, которой он старался как можно более незаметно снимать обычный советский быт.

02. Уже одно это хорошо говорит о реалиях той эпохи — в начале 1930-х годов как раз начал зарождаться культ личности Сталина, и на кадрах Джеймса есть всевозможные парады с портретами советских вождей — Сталин подписан на одном из плакатов как "наш бригадир".

03. Вообще надо сказать, что советская жизнь 1930-х сильно напоминала эпоху абсурда, в которой происходила тотальная борьба с прошлым. Люди изобретали новые слова и имена вроде "Баррикада, Бебелина, Ревансавр", лозунги были часто абсурдными и написанными без полного понимания используемых слов. Каким-то кафкианским абсурдом выглядят лозунги "XX лет большевистской правды" и "Печать должна служить орудием социалистчиеского строительства":

04. Что интересно — писатели тех лет отлично чувствовали этот внутренний абсурд новой власти и её лозунгов. В "Золотом телёнке" Ильф и Петров отлично спародировали стиль большевистских газет в главе "Потный вал вдохновения": "Пусть клевещут. Пусть скрежещут. Пусть выявляется злобный зубовный враг", а антиутописты Платонов и Замятин даже посвятили ему целые романы.

На фото ниже — мастера преебивают надпись "Романовы", заменяя её на "Новый отель Москва" на старинных сервизах тонкой работы:

05. При этом реальная советская жизнь была далека от парадных лозунгов и плакатов — таких снимков в подборке Джеймса Эббе немало, и сняты они, чаще всего, в той самой "размытой" технике — вероятнее всего, на бегу. К примеру, вот эта сцена на железнодорожном вокзале — тут и там валяются голодающие врестьяне, которые неделями ждут поездов, чтобы уехать куда-то, где ещё осталась еда:

06. Или вот такая слегка пересвеченная, но тем не менее очень выразительная фотография тяжёлого женского труда — именно в привлечении женщин к тяжёлому, невыносимому труду и было основной "равноправия полов" в его советском понимании:

07. А как вам такое "жильё" рабочих Днепростроя? Советские газеты тех лет рассказывали сказки о "просторных и светлых квартирах в новых домах", в которых якобы живут все рабочие "страны трудящихся" — но на деле многие люди жили вот в таких страшных курятниках. Посмотрите — не думаю, что во времена "тёмного царизма" рабочие жили вот так:

08. Зато советская власть не жалела денег на масштабные парады и шествия, пыжась что-то кому-то "доказать". На первомайский парад, по словам Джеймса, в центр Москвы сгоняли одо миллиона солдат Красной армии и рабочих — для того, чтобы те маршировали по Красной площади.

09. Великолепны крупные планы этих парадов, снятые Джеймсом — мы не видим на них светлых улыбающихся девушек, как на советских постановочных фото, а видим какие-то мрачные измождённые лица рабочих и хмурые лица пионеров. Люди идут строем и несут огромные абсурдистские плакаты с надписями вроде "все братья — сёстры!":

10. Просто великолепное фото — пионеры, которых заставили продавать облигации Госзайма. Госзайм — это добровольно-принудительная советская афера, когда часть зарплаты вам выдавали бумажками, суть которых была в том, что государство как бы взяло у вас взаймы денег и может быть когда-нибудь их вернёт. В толпе пионеров я насчитал ровно два улыбающихся лица:

11. Большинство церквей в крупных городах большевики уже закрыли — но в провинции, по словам Джеймса, около 60% церквей ещё работают. Правда, у них забрали колокола — чтобы те не звонили. На фото справа — нищая советская жизнь 1930-х. Ноги у людей часто босые или обуты в какие-то невероятные, самодельные башмаки или санадалии.

12. В самой Москве большинство церквей тоже уже закрыто. Алтари некоторых храмов большевики сохранили как "бесценные произведения искусства" — но чтобы люди, чего доброго, не поверили в иного бога, кроме Маркса и Ленина — на стене справа повесили пропагандистский плакат:

13. Снимки слева — антирелигиозный музей с плакатами на советском новоязе а также, почему-то, с надписями по-немецки — видимо, выставка делалась для иностранных туристов и делегаций. На фото справа — разрушение двора Зимнего дворца в Ленинграде.

14. Одно из "запрещённых" фото, после съёмки которого у Джеймса Эббе были проблемы — на нём снята железнодорожная станция, фотографировать которую было строжайше запрещено.

15. Учреждение вроде "дома ветеранов", не знаю его точного названия. Джеймс пишет, что все люди на фото — бывшие заключённые царских времён, что боролись с царским режимом, метавшие бомбы в кареты и прочее подобное. Интересный факт — в сталинские годы их собрали для жизни в "ветеранском доме", обозвав таким благородным названием по сути учреждение закрытого типа (вроде тюрьмы) — скорее всего для того, чтобы эти люди не наболтали лишнего.

16. Ещё один смазанный снимок — снятый джеймсом скорее всего на бегу. Он пишет, что вопросы сопровождения вызвало фотографирование железнодорожной станции со стоящим на путях паровозом — а лично мне намного интереснее передний план кадра. Вот эти оборванные дети в обносках со взрослого плеча — и есть то самое "счастливое советское детство" на пятнадцатом году революции.

17. Донбасс. Джеймс пишет, что этот снимок также вызвал вопросы у сопровождения — по его версии, из-за того, что на нём заснята едва пыхтящая электростанция, которая работает совсем не на тех мощностях, о которых врёт газета "правда".

18. А это — небольшой магазин с гигантской очередью за одеждой. Покажите это фото всем, кто утверждает, что очереди в СССР "появились только при Горбачёве". Совок — это вечные очереди и нехватка самых простых вещей все советские годы.

19. А вот таким ломящимся столом встречали Джеймса и всю иностранную делегацию. По словам Джеймса — так кормили всех иностранных журналистов, особенно если те подписывали заявление о том, что не видели голода на Донбассе.

20. Ещё одно запрещённое фото — на нём вроде бы нет ничего "секретного" (за исключением разрушения большевиками исторического Китай-города) — но в кадр, оказывается, попал офицер ГПУ, снимать которых было строго запещено.

21. Траурная процессия на похоронах жены Сталина — солдатам раздали винтовки и отдали приказ стрелять по окнам, если их откроют. Джеймс рисковал жизнью 15 раз, сделав 15 кадров из окна Гранд Отеля — вот один из них:

22. Невероятно сильное фото Харкова — на заднем плане советское правительственное здание в стиле конструктивизм (все проекты в этом стиле напоминали заводские корпуса), а на переднем плане — конные экипажи и телеги, словно на фото изображён не 1932 год (время массовой автомобилизации в США), а XIX век.

23. И последняя серия фото. Слева — студенческий городок в Москве и студенческая столовая. Три снимка справа — официантки учатся работе в "образцово-показательном комбинате", молодая комсомолка обучает детей театральному искусству, а на последнем снимке справа внизу — группа сельских жителей, свезённых в город на празднование первомая.

Такие дела. Не знаю, как вам — а лично мне эти снимки напоминают жизнь в какой-то абсурдной антиутопии, в которой людям запрещено всё, что не связано с советской властью и всё делается напоказ, для некого внешнего наблюдателя — не важно, как люди живут на самом деле, важно "что об этом подумают".

Ну а в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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