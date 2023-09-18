Никто так не ненавидит Россию, как бывший россиянин. Бывший россиянин – один из самых страшных врагов российского режима. Дело в том, что ему совершенно не жалко Россию, в отличие от итальянцев, цепляющихся за Достоевского, Гагарина, Чайковского и Рублёва. Если завтра России не станет, если завтра она запылает, если завтра на российские города начнут падать бомбы, то бывший россиянин первым поднимет тост, первым устроит большой праздник, первым вздохнет с облегчением.

Потому что. Только бывший россиянин. Знает. На что. Способны. Россияне. И какую опасность эти обезьяны с ядерной гранатой представляют для окружающего мира.

Ни один немец, ни один француз, ни один американец даже близко не понимает, о чём речь. Мы, бывшие россияне, нюхавшие российские подъезды, бившие морды гопникам из подворотни, видевшие провинциальные российские школы, ничем не отличающиеся от тюрем, познавшие всю дедовщину беспросветной русской жизни, знаем, о чём говорим. Знаем и НЕНАВИДИМ Россию лютой ненавистью. Знаем, что это не страна, а террористическая нечисть, не заслуживающая права присутствовать на политической карте мире. Лживая до самых основ. Коварная, как змея. Жестокая, как мачеха-алкоголичка, сдающая свою падчерицу за бутылку. Алчная и бездушная свора, кидающаяся на соседей и убивающая людей тысячами только за то, что они не выносят больше зловония этого сортира, откуда доносятся пьяные оры и вой насилуемых.

Если Запад хочет знать, как победить Россию, пусть спросят у экс-россиян, которые расстались или намерены расстаться с российскими паспортом. Спросите у нас.

P.S. Только у навальнистов не спрашивайте. Не вздумайте даже.