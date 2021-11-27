Никогда снова свободных людей в Украине никто не поставит на колени
Сьогодні, в День пам'яті жертв Голодомору, мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу.
І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас. Україна веде Війну за Незалежність, і ми в цій війні переможемо, бо у тих, хто б'ється за свободу гарна пам'ять.
Ніколи знову вільних людей в Україні ніхто не поставить на коліна. Тому сьогодні о 16.00 запалюємо свічки.
Апдейт: час зйомки та місце зйомки будуть вказані колись пізніше.
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