''Никогда снова! Мы дадим силу этим словам'': Зеленский почтил память жертв Корюковской трагедии

Глава украинского государства Владимир Зеленский почтил память жертв Корюковской трагедии. 80 назад, 1-2 марта 1943 года, во время Второй мировой войны нацисты убили более 6,7 тысячи жителей города Корюковка в Черниговской области.

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Президент Украины подчеркнул, что наше государство должно создать такую архитектуру безопасности, которая не даст злую возможность повторяться. Об этом он написал на своем канале в Telegram.

Это преступление украинский лидер назвал одним из самых страшных преступлений нацистов против мирных людей в годы Второй мировой войны.

"Мы помним. Мы не забудем. Мы создадим такую архитектуру безопасности, которая не позволит злу возможности повторяться. Никогда снова! Мы дадим силу этим словам", – подчеркнул Зеленский.

Отметим, что населенный пункт Корюковка, расположенный на севере Черниговщины, 80 лет назад был почти полностью сожжен нацистами в течение трех дней. Тогда было убито около 6700 человек и сожжено 1290 домов. Зверства совершались 1 и 2 марта, а 9 марта нацисты вернулись в город и добили тех, кто скрылся, или убежал в лес.

В Украинском институте национальной памяти подчеркнули, что пример Корюковки демонстрирует масштабы уничтожения нацистами гражданского населения на украинских землях.

"Сожжение населенного пункта вне зоны боевых действий, что означало также неизбирательное и тотальное убийство его жителей, совершено с карательной целью – отдельный вид военных преступлений нацистов в отношении гражданского населения на оккупированной ими территории во время Второй мировой войны", – отметили в учреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский вручил награды воинам и почтил память погибших Героев.