Блог | Александр Кирш: "Ничья" Украины: важный опрос читателей

Обязательно нужно разобраться с читательским отношением к "мирному плану" вместо украинской Победы.

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Необходимо определится, к чему именно относятся негативные оценки прошлого поста: к моей сквозящей по всему тексту отрицательной оценке излагаемого там "компромисса" или к самому этому "компромиссу"?

Как мне показалось, кто-то оценивал статью, а кто-то — сам ругавшийся в ней "план", из-за чего возникла путаница.

Поэтому сейчас попытаюсь сформулировать просьбу-вопрос максимально чётко.

Я прошу читателей проявить активность и под этим материалом, который Вы сейчас читаете, обозначить через лайки-дизлайки Ваше отношение НЕ к моей негативной позиции в отношении изложенного в прошлой публикации "компромисса", а К САМОМУ ОПИСАННОМУ ТАМ "КОМПРОМИССУ":

если Вам тот "план" нравится и Вы согласны на такой "ничейный компромисс", поставьте ЛАЙК (синий большой палец вверх),

а если Вам такая "ничья" НЕ нравится, поставьте (как и я) ДИЗлайк (красный большой палец вниз) или приравненный к нему значок "трэш", то есть "мусор" (злое лицо, идущее среди возможных оценок последним).

Таким образом, я прошу активно оценить НЕ предыдущий материал, а странную "НИЧЬЮ", о которой в нём шла речь.

Спасибо за активность!!!