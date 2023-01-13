​Давайте представим на минуту (только на минуту), что России удается выиграть войну и оккупировать всю Украину.

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Не знаю как, но представим осуществление всех путинских планов — происходит мобилизация десяти миллионов человек, вся промышленность переходит на военные рельсы, Запад отказывается от поддержки Украины, и огненным валом, сметая все на своем пути, российские войска берут Киев, Харьков, Николаев, Одессу, Днепр, Львов… и далее до Ужгорода.

Это, конечно, ненаучная фантастика, но представим на минуту. Всенародный праздник, парад Победы в Москве, увешенные орденами солдаты бросают вражеские дроны к подножью мавзолея. В парке Горького выставка захваченной техники — все от Байрактаров и Хаймарсов до Пэтриотов и Абрамсов.

И что же будет дальше? Россия встанет с колен и обновленная будет строить лучшее будущее? Да хрен там. Для России это станет катастрофой вселенского масштаба.

В каждом украинском поселке и каждом крошечном городке надо будет держать гарнизон — этих солдат будут резать по ночам. Земля начнет гореть под ногами оккупантов. Чтобы подавить партизанское движение, нужно будет построить и содержать тысячи концлагерей.

На восстановление разрушенной инфраструктуры в Украине надо будет выделить безумные деньги. А вот денег то как раз и не будет. Санкции не будут сняты со страны-агрессора никогда. Россия начнет захлебываться своей нефтью, лесом, газом и металлами. У нее не будут покупать ничего.

Россия, которая ничего кроме танков делать не умеет, не сможет и купить ничего — лекарства, самолеты, станки, поезда, турбины, автомобили, подшипники. Зависимость десятков отраслей российской промышленности от импорта почти полная. Все это будет уничтожено.

Не будет ни науки, ни космоса, ни сложных производств. На что то надо будет содержать десятки миллионов силовиков и пенсионеров. Венесуэла покажется вам успешной и процветающей страной, а Северная Корея — сверхдержавой.

Дорогие российские патриоты, поймите, что для вас ничего страшнее победы России в этой войне быть не может. Это будет даже не Пиррова победа, это будет полная катастрофа. Ужас без конца.

Страна будет отброшена куда-то в начало XIX века. Не будет у вас смартфонов, интернета, компьютеров, самолетов, лекарств. Не будет иностранных инвестиций и технологий, не будет хорошего образования, своего бизнеса, перспектив. Весь мир будет закрыт для вас. А будут тотальный полицейский контроль, концлагеря, шпиономания, гиперинфляция, молебны, крестные ходы, цензура, карточки и нищета, нищета, нищета.

Если вы желаете своей стране процветания, если вы хотите, чтобы в России жили ваши дети, вы должны страстно желать скорейшей победы Украине.