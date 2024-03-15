Независимо от иностранных партнеров предприятие 'Темп-3000' самостоятельно обеспечивает броней защитников Украины

Основная цель предприятия – защита жизни людей с помощью украинских технологий в производстве баллистических материалов.

Об этом пишет Liga.net.

Представители компании заявляют: "Мы открыты для сотрудничества с партнерами со всего мира, но гордимся возможностью обеспечить военных высококачественными продуктами, изготовленными в Украине".

"ТЕМП-3000" много лет является официальным поставщиком продукции для Вооруженных Сил Украины, работая в основном с собственным украинским сырьем и практически не завися от иностранных партнеров. Предприятие производит бронезащиту из 90% украинской продукции самостоятельно.

Контроль качества включает сотрудничество с ведущими украинскими учреждениями и аккредитованными лабораториями по всей стране, а также с собственными лабораториями предприятия.

Кроме того, предприятие активно сотрудничает с более чем 25 странами, включая США, Великобританию, Польшу, Турцию, Венгрию и другие.

"ТЕМП-3000" владеет уникальными украинскими технологиями и разработками, направленными на обеспечение высшего уровня защиты. Компания активно развивает собственные технологии, способствуя технологическому суверенитету и развитию национального промышленного военного потенциала.

Из основных задач – максимальная локализация производства на территории Украины, что приносит преимущества для экономики страны, обеспечивает рабочие места для тысяч граждан и активное сотрудничество с производителями сырья. Кроме того, доля расходов с локализацией возвращается в государственный бюджет, способствуя финансированию Вооруженных сил Украины.

"ТЕМП-3000" является поставщиком бронезащиты для различных военных структур и сотрудничает с правоохранительными и общественными организациями по обеспечению наилучшей защиты и безопасности Украины и ее граждан. Волонтерство и благотворительность также являются частью их деятельности.

Более 200 000 бронежилетов и 100 000 шлемов произвела компания за последние два года, несмотря на трудности и испытания. Все продукты передала на укомплектование ВСУ, Нацгвардии и других силовых структур.