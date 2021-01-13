Штрафы, изоляция и комендантский час. Рассказываем, как выглядит локдаун в Европе

Многие европейские страны еще до Рождества, 25 декабря, пошли на ужесточение ограничений из-за роста числа заболевших коронавирусом. В отличие от Украины, закрыли свои двери даже главные горнолыжные курорты. В Европе сейчас не работает большинство магазинов, ресторанов, кафе, спортивных и культурных заведений. А за нарушение локдауна виновных жестко наказывают вплоть до тюрьмы и не обращают внимания даже на протесты предпринимателей, ведь жизнь и здоровье граждан важнее рейтингов политиков.

При этом в европейских странах уже началась вакцинация, а в Украине разве что весной появятся первые регламентированные законные вакцины.

Как в Европе соблюдают локдаун – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько длится локдаун в странах мира.

Купить носки нельзя, а кататься на лыжах в Буковеле – можно

В Украине после новогодне-рождественских праздников объявили так называемый локдаун. На самом деле даже весенний карантин был гораздо жестче, чем нынешний.

В частности, в стране продолжает ездить общественный транспорт, а люди шастают из одного конца города в другой. Продолжают работать детские садики, открыты парикмахерские и маникюрные салоны.

От очередного решения правительства пострадали разве что продавцы промтоварных магазинов, фитнес-тренеры, рестораторы и владельцы кафе, которым все-таки позволили торговать на вынос.

До последнего в правительстве не могли определиться с тем, можно ли продавать в супермаркетах бытовую химию, колготки и носки. В результате в первый же день ограничений в соцсетях бесконечно выкладывали фото перекрытых ограничительной ленточкой отделов со всякой всячиной и возмущались, что теперь нельзя купить не только носки, но и батарейки и презервативы.

Запретили продавать носки и батарейки ТСН

... а также колготки ТСН

В это же время на горнолыжном курорте в Буковеле, где недавно катался на лыжах президент Владимир Зеленский, продолжают работать спа и бассейны. Туристы сообщают о том, что можно посидеть даже в ресторане и кафе, попариться в сауне. А сеть поразили фото толп желающих покататься на лыжах возле подъемника на гору.

Начало локдауна: толпа желающих покататься на Буковеле РБК

Среди отдыхающих во время локдауна и президент Зеленский Скриншот поста в Instagram

Бельгия. Огромные штрафы и тюрьма за нарушение карантина

Как рассказал OBOZREVATEL украинец Никита, который работает в Бельгии, тут уже давно ввели комендантский час.

"На улице нельзя показываться вечером после 22 часов и до 6 часов утра в будние дни. В выходные – с 24 часов до 5 часов утра. Разве что по уважительной причине – работа или поход в аптеку. Полицейские строго следят за соблюдением правил. Закрыты все пабы, рестораны и кафе, они могут работать только на вынос или доставку. Во время первого локдауна разорились часть заведений. Думаю, в этот раз пострадавших будет больше. Из магазинов открыты только супермаркеты, маркеты с продуктами, работают аптеки.

Полиция Бельгии очень активно накрывает домашние вечеринки. Наверное, доносят соседи, или выдает громкая музыка. На днях оштрафовали на 1500 евро и одного владельца паба, который налил пиво незнакомому человеку внутри заведения. А с бармена в городке Левен за такое же нарушение взыскали штраф в 1000 евро и три месяца тюрьмы. Он, правда, подал апелляцию, сейчас суд рассматривает дело. Полиция увидела свет в заведении и зашла внутрь", – рассказывает Никита.

Улицы Бельгийских городов опустели.

Протесты против закрытия бизнеса в Бельгии были. Перед Новым годом в Брюсселе собралось около 3000 человек, а в маленьком Левене на протест вышло человек 30. Но все быстро разошлись.

Также полиция строго отслеживает тех, кто приезжает в Бельгию из других стран. Любой въезжающий обязан сдать тест на коронавирус, и независимо от результата провести в изоляции 10 дней. После этого необходимо сдать повторный тест. Если он отрицательный тогда ты свободен.

"Проверить тебя могут, остановив на улице и пробив в электронной базе. Некоторые рискуют, приезжают на поезде и нигде не отмечаются, ничего не сдают. Но это рискованно. Если ты вдруг заболеешь, то тебя ждут неприятности и штрафы", – говорит Никита.

В Бельгии за кружку пива теперь можно получить штраф.

Лондон. В больницах нет мест, а британцы ходят в масках даже на улице

В Англии нет комендантского часа, хотя в Лондоне и его окрестностях и введен третий уровень опасности из-за роста заболеваемости.

"Госпитали в Лондоне действительно переполнены. Недавно стало известно, что пациентов с коронавирусом из Лондона везут в Бирмингем, потому что не осталось мест в госпиталях. Тут даже детские отделения перепрофилированы под лечение коронавирусных пациентов. Я знаю женщину, которая перенесла инфаркт на фоне ковида, так ее в еще тяжелом состоянии выписали из госпиталя потому что там просто нет мест", – рассказывает OBOZREVATEL фотограф из Украины, которая давно живет в Лондоне, Виктория Кулько.

Госпитали Лондона переполнены пациентами с COVID-19

По словам Виктории, многие жители Лондона напуганы таким развитием событий. Даже на улицах примерно 70% жителей предпочитают ходить в масках. В отличие от украинцев, которые без масок тысячами собирались на гуляниях под елками даже в первые дни локдауна.

"Я видела фото киевского метро, где на эскалаторе едет просто толпа народу. Тут в Лондоне я стояла у шлагбаума и пропускала четыре поезда. Так вот примерно на 10 вагонов там было максимум восемь пассажиров", – рассказывает Виктория.

Она отмечает, что в автобусах разве что на задних сидениях пассажиры почему-то считают, что можно снять маски.

Так теперь выглядит Лондонское метро

В Лондоне также закрыты промтоварные магазины. Однако в супермаркетах, где кроме продуктов есть отделы с одеждой, они продолжают работать. В отличие от первого локдауна, жители Лондона не раскупали туалетную бумагу и макароны. Но сейчас сделать заказ онлайн достаточно сложно, доставить его могут через две недели, поэтому приходится выходить в магазин. Работают и строительные маркеты, где можно купить краску, болты, лампочки и прочее.

"Закрыты парикмахерские, маникюрные салоны, салоны красоты. Мы отращиваем волосы и ногти. Иногда в группах мам в соцсетях можно встретить вопрос: "Подскажите парикмахера, которая уже переболела коронавирусом и готова приехать на дом подстричь, покрасить". Группа сразу делится на два лагеря: одни возмущаются, потому что боятся инфекции и сидят дома, другие требуют, чтобы им разрешили быть красивыми и во время локдауна", – продолжает Виктория.

В Лондоне работают редкие магазины, улицы опустели

Буквально на днях в лондонской прессе вышла статья о том, что полиция поймала двух мам с колясками, которые прогуливались по парку в пяти милях от дома и пили кофе. И хотя они шли на пионерском расстоянии друг от друга, полиция посчитала стаканчики с кофе признаком пикника и выписала им штраф в 200 фунтов.

"Многие думают, что это такая постановочная запугивающая статья, однако публикация такая была. Мы живем возле Темзы, тут очень красивые места. И каждый день тут гуляют пожилые пары, мамы с детьми, полицейских вокруг я не наблюдала", – говорит Виктория.

Полиция наводит порядок в Лондонских парках во время локдауна

Нидерланды и Германия. Собираться большими компаниями нельзя даже дома

В Нидерландах жесткий карантин продлится до 19 января, его вводили на 5 недель. Тут ограничения ослабили только на Рождество, 25 декабря. Тогда в гости разрешили приглашать не двоих людей, а троих. В стране закрыты все магазины, кроме продуктовых. Не работает общепит, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, тренажерные залы, закрыты даже школы.

Жесткий локдаун продлила и Германия – до 31 января. Тут не работают школы и садики, а также парикмахерские, салоны красоты, кинотеатры и театры. Закрыты все магазины, за исключением продовольственных. Работают только аптеки, галантереи, АЗС, банки, почтовые отделения.

Германия ввела жесткий локдаун.

Приглашать в гости можно не более одного человека. Жителям регионов, где наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом (200 человек на 100 тыс. населения в течение недели) запрещено покидать свои дома и уезжать на расстояние более 15 км без уважительной причины. Всем немцам настойчиво рекомендуется в принципе отказаться от поездок, в том числе и за границу.

Все, кто прибывает в Германию из зон риска, обязаны сдать тест за двое суток до приезда или сразу же по прибытии в Германию. А также туристы обязаны находиться две недели на карантине. Полиция усиливает контроль за гостями, которые приехали к ним из стран, где обнаружен вирус-мутант.

Чехия. Выходить из дома без уважительной причины нельзя

В Чехии объявлен уже третий локдаун за время пандемии. В стране введены ограничения на передвижение граждан: выходить на улицу можно только если вы направляетесь на работу, в аптеку, в магазин за необходимыми товарами или посещаете близких родственников.

В Чехии разрешили молиться на свежем воздухе

Введен комендантский час – запрещено выходить на улицу после 9 часов вечера и до 5 часов утра. Закрыты все рестораны, отели, торговые центр, культурные и спортивные учреждения, фитнес-залы. Школы и вузы перешли на дистанционное обучение, на учебу после каникул выйдут только 1 и 2 классы.

В прошлое воскресенье, 10 января, на улицы Праги вышли до 2 тысяч протестующих против ограничений из-за коронавируса. Организаторами акции стали рестораторы и фитнес-тренеры – именно они больше всего страдают из-за жестких ограничений. Но президент страны призвал граждан к терпению. Даже в Чехии уже приступили к вакцинации и надеются, что эти меры позволят улучшить ситуацию.

В Праге протестовали против локдауна

Швеция лишь думает вводить локдаун

От жестких мер отказалась только Швеция, хотя смертность тут очень высокая. За время пандемии тут скончались почти 9300 человек. Только на днях парламент страны принял решение разрешить правительству вводить локдаун – останавливать работу предприятий, бизнеса, торговли, аэропортов.

До этого всем "рулил" местный минздрав, главный эпидемиолог которого Андерс Тегнелл решил не принимать никаких ограничений во время пандемии.

Швейцария отличилась с лыжным сезоном

Что касается горнолыжных катаний, которые так любят жители Европы, то против всех запретов выступила Швейцария. Тут решили свои курорты не закрывать, чтобы избежать финансовых потерь. Но обещают, что будут соблюдать все санитарные нормы.

Правительства других стран выступили за перенос зимнего сезона катания на лыжах. Франция решила, что не только закроет свои курорты, но и устроит проверки на границе для своих граждан, которые вдруг решат прорваться в Швейцарию. Запрет на горнолыжные катания поддержала и Италия. Австрия решила сохранить горнолыжные развлечения только для своих граждан и запретила селить в гостиницы иностранцев.

Как видим, вряд ли ограничения, которые ввела украинская власть, можно назвать локдауном. И лидеры стран Европы, в отличие от официального Киева, не думают о рейтингах, когда речь идет о спасении жизней и здоровья своих граждан.