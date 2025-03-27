Невзирая на все препятствия приехали к своим: Порошенко привез 'Скифским грифонам' дроны и средства РЭБ

Петр Порошенко во время поездки на южный фронт передал партию дронов и средств РЭБ батальона беспилотных систем "Скифские грифоны", обороняющего юг Украины.

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Об этом Порошенко рассказал в своем видео.

Новообразованное подразделение в составе Сил беспилотных систем получило 50 FPV-дронов "Вирий" 13", 100 FPV-дронов "Вирий" 10 PRO", 4 квадрокоптера DJI Mavic, в том числе и ночные, 6 зарядных станций, 2 комплекса купольного РЕБу средства электроники – все, что заказали военные.

"Радуюсь, что несмотря на все препятствия сегодня мы здесь, среди своих. Потому что гораздо легче, когда мы вместе, как бы сложно ни было", – написал Порошенко в соцсетях.

"На прошлой неделе впервые за три года полномасштабного вторжения мы не довезли груз помощи подразделениям, которые сейчас в тяжелых условиях держат линии обороны. Это произошло по двум причинам — из-за незаконных санкций, введенных против меня, а также из-за препятствования работе Фонда Порошенко", – напомнил пятый Президент.

"Сегодня, наконец, встретились с представителями 423 батальона беспилотных систем "Скифские грифоны" — вновь подразделение в составе Сил беспилотных систем, защищающее Юг под лозунгом "Это наша степь". В Запорожье и Херсонщине не легче, чем в других горячих точках на карте Украины", – констатирует Порошенко.

"Мы не можем и не планируем прекращать помощь армии. Потому что стране нужно единство вокруг Вооруженных Сил Украины и против диктатора путина. Украина точно заинтересована не только в прекращении огня на море. Прежде всего, мы нуждаемся в прекращении огня на земле. Именно это решение позволит выстроить прочные фортификации и проложить минные поля. И самое главное – не должно быть никакого отказа от евроатлантической интеграции, потому что когда дверь в НАТО открыта, Украина сильнее", – убежден пятый президент.