Невероятный коллектив честных, верных Украине профессионалов: Порошенко поздравил 5 канал с 20-летием

Петр Порошенко поздравил 5 канал с юбилеем. Телеканал родился ровно 20 лет назад и прошел за это время не одно испытание, закалился в огнях двух революций и российского нашествия.

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Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Ровно 20 лет назад родился главный телеканал проукраинской оппозиции — 5 канал. Это был ответ на закручивание гаек со стороны власти, волевое решение журналистов не допустить диктатуры и цензуры. Но 20 лет спустя они не могут спокойно и свободно говорить в демократической стране. Через два десятилетия они прошли огонь и воду, закалились самой высокой закалкой в огнях двух революций и российского нашествия", – напомнил пятый президент.

"Невероятный коллектив честных, верных Украине и журналистике профессионалов. Я видел их на всех исторических для нашего народа событиях. Оранжевая Революция, разоблачение преступлений регионалов, работа под прессингом и угрозами бандитов у власти. В атмосфере, где кто говорит правду, мог заплатить за нее жизнью, не боялись никакой власти с авторитарными наклонностями, революция достоинства, даже в самые опасные и тяжелые моменты, в дыму шин, на баррикадах, под пулями, когда ценности и правда прошли испытания огнем и мечом, все годы войны на фронте. Под обстрелами, военкорами, вместе с ребятами, на передовой", – отметил Порошенко.

"И я уверен, что они продолжат свое благородное дело и после нашей Победы. Даже несмотря на давление. Потому что без независимой журналистики, как 4 власти, страна никогда не сможет стать успешной. Спасибо за ваш неутомимый труд, 5 канал! С юбилеем!", – написал Порошенко.