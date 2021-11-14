Утро. Овсянка. Чашка кофе. Впереди насыщенный день. И мысли:

- Мы готовы к тому, что нашу жизнь хочет разрушить какая-то маленькая плешивая ботоксная моль? Возомнившая себя пупом земли?

Мы вообще как относимся к тому, что рождённые равными на этой Земле, мы сталкиваемся с чьими-то болезненными амбициями, притязаниями, угрозами, и что самое страшное – возможностью их выполнить?

Чашка утреннего кофе, завтрак, дети, работа, родные и близкие, планы на выходные, на месяц, на год – какая-то мразь из-за поребрика решила по щелчку пальцев все это уничтожить?

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Появляется информация, что к концу месяца будет прорыв мигрантов из Беларуси в нашу Волынь, предположительно. Оттуда они пойдут на Польшу. А могут заполонить наши города и поселки тысячи, миллионы мигрантов. Молодых, здоровых, способных строить дома, садить деревья, растить детей - и на своей собственной земле. Но они не хотят. Им нужны пособия и гуманитарка. Толпы людей, не сумевших построить свою жизнь на своей земле. Научиться уважать соседей. Научиться жить в мире. Свергнуть своих диктаторов. Научиться быть сильными. Научиться быть хозяевами.

И я не только восток имею ввиду. Наши ближайшие агрессоры тоже ведь этому не научились. И не научатся. Они живут по принципу: "у вас получилось, вы живёте лучше – тогда мы идём к вам!"

А мы, за чашкой своего утреннего кофе, обязаны понять: кто мы? Мы здесь хозяева или мы будем терпеть?

При желании можно мировой порядок изменить своими же действиями. Когда при слове "сильная страна" будут добавлять - Украина. Когда в рейтингах "сильнейшая армия" будут лидировать украинцы.

Потому что нам решать - имеет ли право некая плешивая ботоксная моль разрушать нашу жизнь?