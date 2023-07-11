'Неудержимый' Рембо из Одессы: что вы могли не знать об украинских корнях Сильвестра Сталлоне

6 июля Сильвестру Сталлоне – голливудской звезде с украинскими корнями – исполнилось 77 лет.

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OBOZREVATEL продолжает публикацию серии материалов о выходцах из Украины, добившихся невероятных успехов.

В июле 2010 года украинские СМИ облетело сенсационное известие: Одессу – свою историческую родину – посетит Сильвестр Сталлоне. На церемонии закрытия Первого Одесского международного кинофестиваля ему планировали вручить специальный приз "За вклад в комедийное кино". Увы, тогда голливудскую звезду с украинскими корнями в Одессе не увидели, но во время его пребывания в Киеве в августе того же года, куда знаменитый Слай – вместе с Дольфом Лундгреном и Джейсоном Стейтемом – приехал, чтобы представить свой приключенческий боевик "Неудержимые", пообещал, что обязательно посетит город, в котором жили его предки и до сих пор живут его родственники.

Возможно, вскоре – после победы Украины в нынешней войне – он сдержит свое слово.

Роза Лейбович со Старопортофранковской

Одесский адрес прабабушки Сталлоне, Розы Гитель Лейбович, – улица Старопортофранковская, которая является одной из границ исторической части Одессы: огибая ее огромной "подковой", она тянется от знаменитого Херсонского спуска к западной части города, отделяя центр от рабочих кварталов. Ее название происходит от словосочетания "порто-франко", что означает "свободная гавань": здесь находилась зона беспошлинной торговли. В советские времена улицу переименовали в Комсомольскую, но в 1990 году ей было возвращено историческое название. По понятным причинам в конце XIX – начале XX века на ней селился торговый люд, к которому принадлежали и родители Розы. В 1888 году она с мужем и сыном, дедом Слая, будущим адвокатом Джоном Полом Лейбовичем, эмигрировала в США.

Астролог, телеведущая и циркачка

Его дочь, урожденная Жаклин Лейбович, родилась в Вашингтоне 29 ноября 1921 года. Она была женщиной яркой, активной и целеустремленной – вела общественную деятельность, профессионально занималась хиромантией и астрологией – и даже писала на эту тему книги, работала артисткой в цирке, вела бодибилдинг-шоу на американском телевидении. К тому же обладала сильным характером и истинно одесским оптимизмом, что неоднократно помогало ей в жизни. В отличие от сына, Жаклин несколько раз была в Одессе, где познакомилась с живущими там родственниками, разыскать которых ей помог Михаил Горбачев. Ими оказались владелец клиники пластической хирургии "Доктор Моцарт" Валерий Кравченко и его дочери, Светлана и Виктория, в 2019 году погибшая в автомобильной катастрофе.

Первый муж Жаклин, выходец с Сицилии парикмахер Фрэнк Сталлоне, обладал не только по-итальянски буйным нравом, но и не пропускал ни одной юбки: как первое, так и второе часто становилось поводом для ссор с громкими криками, битьем посуды и даже рукоприкладством. В этом браке Жаклин продержалась целых двенадцать лет, что, учитывая характер мужа, является несомненным рекордом, после чего все же подала на развод, но о прошедших годах никогда не жалела уже хотя бы потому, что "бешеный Фрэнки" стал отцом ее старшего сына – Сильвестра. После развода ребенок по решению суда остался с отцом, который тут же определил его в интернат. Вскоре, после того как Жаклин снова вышла замуж, за владельца пиццерии Энтони Филити, мальчик переехал в новую семью.

Бокс – как средство борьбы с хейтерами

Состояние, в котором в то время находился Слай, было ужасным: перекошенное после родовой травмы лицо (акушерка, накладывая щипцы, повредила новорожденному лицевой нерв), маленький рост, нескладная фигура, итальянский акцент, невнятная речь. Масла в огонь подливало и имя Сталлоне – Сильвестром звали героя популярного мультфильма Loonеy Tunes – неудивительно, что сверстники не давали мальчику прохода. Но, как известно, не бывает худа без добра: Сталлоне рано научился давать отпор тем, кто имел неосторожность его задеть. Для этого он записался в тренажерный зал, где занимался боксом, и довольно быстро обрел прекрасную физическую форму, что помогло ему не только в борьбе с хейтерами на улице, но и в будущей профессии. А в 2011 году актера ввели в Международный зал боксёрской славы – за его заслуги в популяризации этого вида спорта.

Гонорар заплатили футболками

Когда Слаю исполнилось шестнадцать, ученые университета Дрекселя в Филадельфии, которые изучали предрасположенность детей к той или иной профессиональной деятельности, предрекли ему карьеру водителя мусоровоза или оператора лифта. Он же мечтал стать актером, но для подростка, который обучается в интернате для трудновоспитуемых, такая карьера вряд ли была возможной. На пути к своей мечте Сталлоне пришлось поработать вышибалой в кафе, уборщиком в зоопарке (ему нужно было чистить клетки львов), билетером в небольшом театре на Бродвее.

Дебют Сталлоне на экране был не совсем таким, каким видел его он сам, – Слай сыграл главную роль в фильме для взрослых с красноречивым названием "Итальянский жеребец". Впрочем, сам он никогда этой своей работы не стеснялся, поскольку, по его словам, по нынешним временам картина выглядит едва ли не целомудренной. За съемки в ней начинающему актеру заплатили всего 200 долларов.

Чтобы получать роли со словами, Сталлоне пришлось несколько месяцев заниматься с логопедом, затем была учеба в Американском колледже в Швейцарии, а актерское мастерство он изучал в университете в Майами, который, впрочем, он так и не закончил. Но, несмотря на это, серьезных ролей, о которых мечтал Слай, ему никто не предлагал. Эпизоды, которые ему время от времени перепадали, плохо оплачивались, а за одну из второстепенных ролей и вовсе заплатили… кипой футболок. Терпение Сталлоне лопнуло – он решил, что отныне будет писать сценарии сам и продавать их студиям с одним условием: главные роли в этих картинах должны оставаться за ним. Слай продал футболки, на вырученные деньги купил печатную машинку и взялся за работу, запершись в комнате без окон – чтобы ничего не отвлекало от работы.

Не только "Рокки" и "Рэмбо"

За пять лет Сталлоне написал пятнадцать сценариев, но успешным стал только один – "Рокки". История боксера-неудачника, который не упустил счастливый шанс, данный ему судьбой, сделала Слая не только знаменитым, но и богатым – за сценарий ему заплатили 200 тысяч долларов, что по тем временам являлось астрономической суммой. Правда, для того чтобы снять сам фильм, ему пришлось заложить свой дом, но успех "Рокки", в том числе и финансовый, окупил все расходы с лихвой.

За эту работу Сталлоне номинировали на "Оскар" сразу по двум позициям – как автора сценария и как исполнителя главной роли, что было третьим случаем в истории Голливуда, – опередили Сталлоне в этом смысле только Чарли Чаплин и Орсон Уэллс.

Критики до сих пор удивляются, что спустя несколько лет ему удалось повторить свой успех – на этот раз снявшись в боевике "Рэмбо: первая кровь". Правда, амплуа, которое в результате закрепилось за актером, оказалось однобоким, поэтому Сталлоне использовал любую возможность выйти за его рамки – ему хотелось, чтобы в нем увидели серьезного актера, а не "машину для убийств". Поэтому он, получая миллионные гонорары, согласился сыграть главную роль в картине Джеймса Мэнголда "Полицейские", за которую ему заплатили всего шестьдесят тысяч долларов. Роль потерявшего слух вследствие травмы шерифа Гаррисона высоко оценили и критики, и зрители.

Все такой же – "неудержимый"

Сегодня общая касса фильмов, в которых снимался Сталлоне, составляет почти четыре миллиарда долларов, а его собственное имя – как и имена его героев – давно стало нарицательным. Казалось бы, самое время почивать на лаврах, но Сталлоне все такой же неудержимый, как и прежде. Причем как в прямом, так и в переносном смысле слова: именно так – "Неудержимые" – называется боевик, над четвертой частью которого он сейчас работает, – кстати, речь в нем идет о ядерном конфликте между Россией и США.

В личной жизни Сталлоне, несмотря на три брака, не давал особых поводов для слухов и публикаций в желтой прессе. Его первой женой была актриса Саша Зак, второй – датская модель и актриса Бригитта Нильсен, третьей – американская модель Дженнифер Флавин, брак с которой оказался на редкость прочным – супруги счастливо живут до сих пор.

В трех браках Сталлоне на свет появились три дочери – Систин, Скарлетт и София – и два сына, один из которых, Серджо, страдает аутизмом. Диагноз мальчику поставили, когда ему исполнилось три года; актер и его первая жена замалчивать этот факт не стали, рассказав о своей семейной проблеме журналистам. Несмотря на развод с его матерью, Слай активно участвует в жизни своего особенного ребенка и оплачивает необходимое ему лечение. Старший сын актера, Сейдж, успешно снимался в кино – в том числе и вместе с отцом – но в 2012 году, в возрасте тридцати шести лет, умер от сердечного приступа, вызванного ишемической болезнью сердца.