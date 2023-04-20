20 квітня Українська церква вшановує святого і благовірного Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

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Нагадаю, що відповідним рішенням священного Синоду ПЦУ 21 серпня 2020 року за героїчну і самовіддану діяльність, державницьку позицію і благовірне життя Петро Конашевич-Сагайдачний був канонізований у чині "Благовірний гетьман" і долучений до лику святих.

Подаю тут 10 найцікавіших фактів про життя і діяльність Великого, благовірного і нетипового Гетьмана України:

- народився Петро Конашевич у шляхетній родині поблизу Самбора, що на Львівщині;

- освіту здобув в Острозькій академії та за описами літописців був автором трактату на захист православʼя;

- Сагайдачним став вже на Запорозькій січі за вправну стрільбу із лука;

- реформатор козацького війська, ввів поділ на сотні і полки та перетворив козацтво на українську організовану силу, що поставила собі за мету створення власної державності;

- батько українського морського флоту.

Серед численних морських походів під проводом Сагайдачного на турецькі міста та фортеці, найзнаменитіші - взяття Кафи та похід на Варну, де за оцінками військових істориків, було знищено до 10 тисяч кораблів турецького флоту;

- відродив Митрополію Київської православної церкви на чолі з Йовом Борецьким;

- прославився походом на Московщину, під час якого на чолі 20-тисячного війська захопив Курськ, Єлець, Скопин, Ряжськ…

За описами істориків, взяв участь у двобої з московським воєводою Василем Бутурліним, якого побив і скинув з коня. Проте, під впливом позиції поляків, відмовився від остаточного штурму та взяття Москви;

- без мудрості, мужності та самопожертви Сагайдачного та звитяги козацького війська не відбулося б спільної перемоги у визначальній для долі Центральної Європи Хотинській битві 1621 року.

Показово, що вірменський хроніст Авксент написав:

"Якби не козаки, польське військо було б розбите за 3-4 дні. Перемогу здобуто лише завдяки БОГОВІ і ЗАПОРОЗЬКИМ КОЗАКАМ", а польський магнат Яків Собецький також визнав:

"Справжніми переможцями під Хотином і рятівниками Речі Посполитої були КОЗАКИ".

- САГАЙДАЧНИЙ був правдивим меценатом і благодійником та заповів майже все своє майно та гроші Київській, Луцькій та Львівській школам "на науку і виховання бакалаврів учених дітей християнських…";

- Гетьман впровадив жорстку дисципліну під час воєнних походів.

Сам мало спав і не пив та строго заборонив козакам вживати оковиту. За порушення цієї вимоги під час воєнних дій порушника мали стратити, а під час морських походів - викинути в море.

20 квітня (10 квітня за старим стилем) 1622 року, тобто 401 рік тому, Петро Конашевич-Сагайдачний помер внаслідок ускладнень вогнепального поранення руки, яке отримав під час Хотинської битви.

Традиційно в цей день у славному Трахтемирові ми проводимо заходи на вшанування великого і благовірного Гетьмана.

Тож завтра за ініціативи Бориса Скребцова й козацтва Київщини і Черкащини та за участі нашого Фонду "Рідна країна", НУБІП, заповідників "Трахтемирів" та "Переяслав" відбудеться козацька тризна за Святим і Благовірним Гетьманом у Трахтемирові.

Памʼятаємо нашу історію!

Шануємо наших героїв!