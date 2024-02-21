'Нет сейчас никаких рейтингов': Порошенко призвал создать коалицию и правительство национального единства для принятия непопулярных решений

В Украине во время войны необходимо создать единую политическую позицию в парламенте, а также коалицию и правительство национального единства, которые смогут разделить ответственность, принимая нужные, но непопулярные решения.

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

"Отсутствие единства – это угроза, теперь уже не просто суверенитет и территориальная целостность, но и существование государства", – отметил пятый президент.

Порошенко считает, что единство – это одно из ключевых условий существования государства.

"Прекратите говорить о единстве. Действуйте. Изучите израильский опыт, создайте единую политическую позицию в парламенте, сформируйте коалицию национального единства, правительство национального единства и разделяйте ответственность. Потому что это и только это позволяет быстро принимать необходимые, часто непопулярные решения", – убежден Порошенко.

"Прекратите преследовать оппозицию. Вы боретесь за рейтинги – сейчас нет никаких рейтингов. А будете продолжать такую позицию – и не будет никаких рейтингов. Прекратите это делать", – обратился он к власти.

"Когда вы перестанете говорить о единстве и начнете действовать, когда вы отмените запрет депутатам осуществлять парламентскую дипломатию. Когда вы возобновите час вопросов к правительству, возобновите трансляцию парламента для того, чтобы общество знало, что их ждет и что обсуждается. Ведь именно парламент и только парламент в соответствии с Конституцией и законом не могут быть ограничены в том числе во время режима военного времени", – пояснил лидер "Евросолидарности".

"Политиканство приведет к разрушению государства, если мы не дадим общей позиции. Прекратите. У нас один враг – это Путин. Я это сказал Зеленскому 24 февраля 2022 года. Сегодня я это повторяю", – подчеркнул Порошенко.

"От вас очень многое зависит для единства. Насколько я знаю, в ближайшее время должна состояться встреча парламентских фракций, наконец-то впервые за два года, и президента. Очень важно, чтобы во время этой встречи были сформированы решительные шаги по обновлению правительства", – сказал Петр Порошенко.

"Давайте делать конкретные шаги. Мы к ним готовы, потому что Украина больше всего. А с политикой будем разбираться после победы", – резюмирует пятый президент.