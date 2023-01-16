Нет им прощения: Россия навсегда останется территорией, где живут враги
Война когда-нибудь закончится.
Все войны когда-нибудь заканчиваются.
Останутся жить на своей земле россияне - те, кто поддерживал войну, кто радовался смертям украинцев, кто писал циничные комменты под фотографиями последствий ракетных ударов.
Верные путинцы и просто сочувствующие.
Их много. Их очень много. От Воронежа до Владивостока. Миллионы.
Останутся жить на своей земле украинцы.
Потерявшие в этой войне близких, родственников, друзей, часть жизни - драгоценное время - дома, квартиры, работу, сбережения...
Те, котором война искалечила судьбу, любовь, карьеру, отняла или сломала самое ценное, дорогое и невосполнимое - мирную созидательную жизнь, семью. Изменила будущее.
Будет демаркационная линия. Будет какое-то соглашение.
Но мира не будет.
Конец войны далеко не всегда означает мир.
Никуда не денутся те, кто начал эту войну.
Никуда не денутся те, кто удар отразил.
И их семьи.
И их друзья.
И могилы. Кстати, с обеих сторон.
Ненависть тех, кто хотел захватить и убить и ненависть к тем, кто хотел захватить и убить, вряд ли исчезнут с последним выстрелом.
И через год не исчезнут.
И через десять.
Может быть через пятьдесят, но не факт. Для этого агрессор должен стать голубем мира, а это вряд ли.
Я, например, при своей жизни ничего не прощу и не забуду. И дети мои тоже. И внукам накажу. И не только я, поверьте.
Тому, что произошло нет прощения, оправдания или понимания. И не появится со временем.
Не люблю слово "навсегда", но для меня это - навсегда.
Чумная территория.
Там, где живут враги.
И не только режим в этом виноват, поверьте. Режим - это и те, кто за него голосует: от Воронежа до Владивостока. Миллионы.
Им нет прощения. Всем вместе. И каждому в отдельности.