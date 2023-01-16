Война когда-нибудь закончится.

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Все войны когда-нибудь заканчиваются.

Останутся жить на своей земле россияне - те, кто поддерживал войну, кто радовался смертям украинцев, кто писал циничные комменты под фотографиями последствий ракетных ударов.

Верные путинцы и просто сочувствующие.

Их много. Их очень много. От Воронежа до Владивостока. Миллионы.

Останутся жить на своей земле украинцы.

Потерявшие в этой войне близких, родственников, друзей, часть жизни - драгоценное время - дома, квартиры, работу, сбережения...

Те, котором война искалечила судьбу, любовь, карьеру, отняла или сломала самое ценное, дорогое и невосполнимое - мирную созидательную жизнь, семью. Изменила будущее.

Будет демаркационная линия. Будет какое-то соглашение.

Но мира не будет.

Конец войны далеко не всегда означает мир.

Никуда не денутся те, кто начал эту войну.

Никуда не денутся те, кто удар отразил.

И их семьи.

И их друзья.

И могилы. Кстати, с обеих сторон.

Ненависть тех, кто хотел захватить и убить и ненависть к тем, кто хотел захватить и убить, вряд ли исчезнут с последним выстрелом.

И через год не исчезнут.

И через десять.

Может быть через пятьдесят, но не факт. Для этого агрессор должен стать голубем мира, а это вряд ли.

Я, например, при своей жизни ничего не прощу и не забуду. И дети мои тоже. И внукам накажу. И не только я, поверьте.

Тому, что произошло нет прощения, оправдания или понимания. И не появится со временем.

Не люблю слово "навсегда", но для меня это - навсегда.

Чумная территория.

Там, где живут враги.

И не только режим в этом виноват, поверьте. Режим - это и те, кто за него голосует: от Воронежа до Владивостока. Миллионы.

Им нет прощения. Всем вместе. И каждому в отдельности.