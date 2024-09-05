'Нет денег? Не суйтесь в профильное образование!' В Ивано-Франковске ученицу выгнали из лицея из-за 'нарушения дресс-кода': власти отреагировали

Ученицу лицея им. Ивана Пулюя в Ивано-Франковске якобы не допустили к учебе за ненадлежащий внешний вид и нарушение дресс-кода. Девушка пришла в темных штанах и белой кофте с рисунком.

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По словам мамы школьницы Ольги Ярошевич, после общения с руководством лицея ей в ультимативной форме дали понять, что если у них нет средств на одежду делового стиля, то им не стоит учиться в профильном учебном заведении. О ситуации женщина рассказала на личной странице в Facebook.

"Мою дочь ученицу лицея им. Ивана Пулюя выгнали и не допустили к учебе за ненадлежащий вид. Руководство, а именно заместитель директора, который при разговоре даже не назвал своего имени, в ультимативной форме дал понять, что как нет денег на деловой стиль, то и не стоит соваться в профильное образование", – написала Ярошевич.

Мама девочки уверяет, что узнала про инцидент со слов дочери, которая позвонила ей в слезах и сообщила о безвыходной ситуации. Женщина опубликовала фото, где видно в какой одежде ученица пошла в школу и заметила, почему дети должны испытывать притеснения по внешнему виду.

По словам Ярошевич, родителей 28 августа классный руководитель уведомил о том, что в учебном заведении вводится официальный дресс-код. Женщина также обосновала причину, почему ее дочь не будет придерживаться такого вида, однако ей якобы сказали, что дети должны носить "белый верх, черный низ". Несмотря на то, что девочка пришла согласно такой рекомендации, попасть на уроки она не смогла, заверила мама школьницы.

На сообщение женщины отреагировал и Департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета. Там отметили, что выяснят все обстоятельства инцидента.

В то же время украинцы были возмущены такой ситуацией и отмечали, что такие действия руководства учебного заведения незаконны.

"Требовать носить форму незаконно, дресс код тоже".

"У нас в школах главное дресс код или знание? Что за дичь? Совковые принципы никуда не исчезли".

"А официальный документ Вам сообщили? Приказ по заведению соответствующий есть?".

"Нарушен ряд законов и нормативных актов".

А некоторые рассказали, что в этом учебном заведении также сталкивались с такими ситуациями, но при поступлении родителей должны извещать о таком правиле.

"Также возмущает ситуация с формой. Моей дочери та самая завуч сказала, что ей не нравится ширина штанины и что в следующий раз она их ей обрежет или мама привезет другие штаны".

"В этом лицее всегда были правила по внешнему виду учеников. При поступлении вас должны были проинформировать. Мой сын закончил этот лицей и никаких проблем с одеждой не возникало за четыре года. В первой гимназии тоже строго с одеждой, но все знают правила и соблюдают их".

После появления публикации к изданию КУРС обратились и другие родители с подобными историями. Оказалось, что такие ситуации в городе не единичны и детей часто не пускают в школу из-за ненадлежащего цвета брюк или юбки.

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