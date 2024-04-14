Несут основную нагрузку в уничтожении врага: 7 бригад на восточном фронте получили от Порошенко FPV-дроны

Воюющие на восточном фронте бригады Сухопутных и Десантно-штурмовых войск получили FPV-дроны от Петра Порошенко. А 10-й Горно-штурмовой бригаде привезли также передвижную авторемонтную мастерскую.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

Как отметил ранее пятый Президент, с начала года максимальные ресурсы направляются на закупку дронов-камикадзе, компенсирующих дефицит артиллерийских снарядов на передовой. Всего с января тысячи FPV-дронов поступили в армию.

"FPV-дроны сейчас очень нужны. Нам передают дроны со станциями управления. В ситуации с нехваткой артиллерийских снарядов сейчас они несут основную нагрузку в уничтожении вражеской техники и живой силы", – говорит военный.

А 10-й Горно-штурмовой бригаде – легендарным "Эдельвейсам" привезли еще и передвижную авторемонтную мастерскую – потому что предыдущую разбомбили россияне. Также "десятке" вручили мотивационный флаг бригады.

"Это флаг с эмблемой бригады. Помню, как в День Независимости вручал бригадам и батальонам боевые флаги, и каждый раз это особый торжественный момент. Теперь передаем еще один мотивационный. Не следует недооценивать значимость знаков на войне. Кто-то скажет, что это пустяк. Но когда дело касается боевого духа солдат, когда символы воинской части омыты кровью, мелочей не бывает. Символы – это сила", – убежден Порошенко.

"Когда-то мой друг Глеб Бабич, ветеран "десятки", написал для них боевой гимн – "Подай оружие!". Сегодня мы помогли изготовить и передаем им мотивационный флаг в надежные крепкие руки. Эти ребята точно не подведут", – подчеркивает Порошенко.

Еще один ПАРМ на базе грузовика DAF Layland получил батальон Отдельной Президентской бригады. "Хорошая машина для технического обслуживания наших транспортных средств. Искренне признательны. Это уже не первая мастерская, которую нам передают", – говорит представитель бригады.

"Все батальоны Президентской бригады будут обеспечены ПАРМами", – отмечает Порошенко.

"Эти бойцы лично видят лицо врага. При штурме или обороне. В этот раз семь бригад получили наши FPV-шки. Потому что мы делаем все возможное, чтобы наши Вооруженные Силы смотрели на врага чаще камер дронов, чем в прямом бою. Наша задача – сохранить жизнь военных, это наш приоритет. За последний месяц более половины российских танков уничтожили именно дронами-камикадзе", – объясняет Петр Порошенко.