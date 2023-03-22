''Несокрушимая мама'': еще 54 человека прошли психологическую реабилитацию от гуминициативы ''Спасаем жизнь''

Еще одна группа из 54 женщин и их детей прошла программу психологической реабилитации "Несокрушимая мама". Эту программу создали для тех, кто потерял близких, переселенцев и тех, чьи дома разрушила война. Разработали ее "Фонд Маша" и гуманитарная инициатива Группы Метинвест "Спасаем жизнь". В общей сложности за три смены, партнером которых выступает Метинвест, проект помог 194 женщинам и детям преодолеть травмы войны.

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Три недели участницы программы работали с психологами в пансионатах западной Украины, чтобы стабилизировать психоэмоциональное состояние. С мамами и детьми занимались по отдельному расписанию: проводили групповые и индивидуальные консультации и занятия, телесную терапию и арт-мастерскую. Две маскировочные сетки, сделавшие участницы программы, уже переданы защитникам Украины в Бахмут. А средства от продаж картин из шерсти тоже поступят в поддержку ВСУ. Также участницы программы расписали вазу из минометной гильзы, ставшую лотом на благотворительном аукционе "Спасаем жизнь", который состоялся 8 марта в Милане.

"16 декабря в наш дом в Кривом Роге попала российская ракета. Моя дочь с головой оказалась под завалом, ее ножки зажало плитой. Муж сам доставал ее. С тех пор чувство вины съедало меня, я начала бояться сирен, запретила детям находиться во время тревоги на улице. И только благодаря психологам "Несокрушимой мамы" я поняла, что не виновата. Что нужно продолжать жить, верить в лучшее. Мои дочери в лагере успокоились, повеселели. Нас лечило все: забота персонала, занятия с психологами, арт-терапия и даже вид на горы", – говорит участница программы "Несокрушимая мама" Марина Лемах.

В этом году проект "Несокрушимая мама" намерена расширить помощь: привлечь в программу стабилизации психоэмоционального состояния еще 500 матерей и 500 детей.

"Психологическая помощь женщинам и детям – одно из основных направлений инициативы "Спасаем жизнь". Благодаря поддержке доноров в скором времени мы планируем привлечь к программе не только сотрудниц Метинвеста, но и пострадавших от войны женщин и детей из регионов присутствия компании", – объясняет генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Напомним, инициативу "Спасаем жизнь" создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За год полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек на сумму 8,4 млн евро. Украинцы получили более 4 тысяч тонн пищевых продуктов и средств гигиены, а больницы – медпрепараты, расходные материалы и оборудование на более 246 тысяч евро.

Также, совместно с Проектом поддержки протезирования в Украине, инициатива начала программу протезирования, которую на разных стадиях проходят 34 человека, перенесших ампутации конечностей. Семь из них уже получили протезы стоимостью до 30 тысяч евро.