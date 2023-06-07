Несмотря на повреждения и мародества: как 'СТЕРХ' возобновила работу в Ирпене, несмотря на вред, причиненный войной

Мебельной компании "СТЕРХ" после деоккупации Киевщины удалось возобновить производство всего за менее трех месяцев. Препятствием возвращению к работе не стали, ни повреждения, полученные производственным комплексом, ни мародеры.

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Об этом в июне 2023 года начальник производства Александр Кулаковский рассказал изданию svoboda.ua.

Он признался, что ему было страшно увидеть, в каком состоянии все находится после вторжения РФ, а когда оказалось, что соседнее производство полностью выгорело, произошел шок. Но ситуация оказалась не столь критичной, как могла быть учитывая войну.

"Что же касается нашего производства, то наибольшие повреждения получили окна, фасады зданий. Слава Богу, оборудование осталось целым. Также, значительный ущерб нам нанесли мародеры. К сожалению, многое было повреждено в результате попыток похитить все ценное. Но ценой усилий всей нашей команды, уже к середине июня (2022 года) мы все возобновили и запустили производство", – рассказал Кулаковский.

Чтобы защититься от дальнейшего мародерства, компания в первую очередь организовала охрану своей территории и заменила почти все разбитые стеклопакеты. На тот момент в городе возник большой ажиотаж по заказу и установке окон, ведь Ирпень сильно пострадал от обстрелов. Дождавшись изготовления стеклопакетов сотрудники самостоятельно быстро их установили.

Как рассказали в "СТЕРХе", каждый день приносил новые вызовы: некоторым сотрудникам, вернувшимся в город, банально, негде было жить, поскольку их дома оказались уничтоженными или изуродованными. Также существовала общая проблема с горючим, которая требовалась как для компании, так и для сотрудников, чтобы добираться до работы.

Однако все эти вопросы впоследствии удалось урегулировать. Как только все смогли вернуться к работе, компания приступила к выполнению обязательств, взятых к войне. После закрытия этих заказов стартовал последний этап возобновления работы – открытие салонов в Киеве. И уже 17 июня отдел продаж возобновил свою работу и "СТЕРХ" заработал в полном объеме.

"Мы ни минуты не сомневались в правильности этого решения, поскольку сразу стали получать обращение своих постоянных клиентов. Но что самое главное – мы восстановили возможность работать коллективу", – отметила директор "СТЕРХа" Елена Остринская.

В компании также рассказали, что многие сотрудники "СТЕРХа" сейчас защищают Украину, но их рабочие места ждут их. Руководство компании всегда на связи с ними и всячески помогает и обеспечивает всем необходимым.

В "СТЕРХе" отметили, что, несмотря на сложную ситуацию в стране, компания по-прежнему гарантирует своим клиентам качество, соблюдение сроков и качественное сервисное обслуживание.

В планах компании – развитие рынка сбыта; увеличение рабочих мест; обеспечение достойного уровня заработной платы, чтобы рабочие были уверены в завтрашнем дне. "СТЕРХ" имеет амбициозные планы обеспечить качественной мебелью не только Киев и область, но и всю Украину и даже граждан других стран. В ближайшее время начнется производство и продажа готовой продукции с доставкой по всей Украине.

Компания "СТЕРХ" основана в 1992 году. Из семейного бизнеса компания по производству шкафов-купе превратилась в всеукраинского лидера в мебельной отрасли.

Сейчас "СТЕРХ" является одной из крупнейших производственных компаний, производящей мебель по индивидуальному заказу. Главные преимущества – наличие сертификатов на все экологически чистые материалы и краски и до 10 лет гарантии на любое изделие.