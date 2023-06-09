Несмотря на обстрелы окупантов Порошенко с командой привез в Херсон более 100 тонн помощи. Фото и видео

Петр Порошенко вместе со своей командой волонтеров ОО "Дело Громад" привезли гуманитарную помощь в затопленный Херсон. Во время разгрузки помощи они вместе с работающими там иностранными журналистами попали под обстрел окупантов.

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О ситуации в городе и работе волонтеров рассказали в пресс-службе "Европейской солидарности".

Петр Порошенко с командой волонтеров ОО "Дело Громад" оперативно организовал крупную партию гуманитарного груза. Присоединились и компания "Рошен", и активисты "Солидарной Молодежи". Гуманитарный конвой выехал из Киева в 5 утра, чтобы уже в полдень добраться до Херсона.

В Херсон доставили прежде всего питьевую воду – ее отсутствие одна из самых больших угроз для региона. Порошенко говорит: удалось организовать доставку первых 140 тонн воды, которую привезли в больших емкостях и раздадут людям. В частности, развезут в пострадавшие от затопления села.

"140 тонн воды в ближайшее время должны прибыть в Херсон. Это – первая фура. Это совместная организация "Рошена" и благотворительного Фонда. Каждый бак – это тысяча литров. Сейчас они завозятся на склады в Херсоне. С таких баков мы перекачиваем воду по бутылкам. Наш волонтерский хаб во главе с Оксаной Погомий раздает", – рассказал Порошенко на въезде в город.

Также в Херсон привезли лодки с двигателями, генераторы и мотопомпы, резиновые сапоги и комбинезоны – это спасатели, которые продолжают вытаскивать людей из затопленных домов.

Помощь собирали по всей стране, рассказал пятый президент: "сегодня здесь есть "заброды" из Ровно, сапоги из Черновцов, двигатели и мотопомпы из Днепропетровской области. Лодки отдали их владельцы для спасателей".

Отдельная позиция – спасение животных. Для зоозащитников, которые заботятся о котах, собаках и других четырехлапых, передают корм и клетки-переноски. Порошенко отметил, что купить корм было непросто, потому что зоомагазины разметают, чтобы помочь Херсону.

Один из обстрелов россиян начался прямо при разгрузке помощи. Об этом в Facebook написала народная депутат Виктория Сюмар. Она рассказала, что в районе Корабелов команда Петра Порошенко попала под обстрел вместе с иностранными журналистами, работающими там постоянно.

Порошенко отметил, что, несмотря на обстрелы, добровольцы везут гуманитарку на юг в пострадавшие районы.

"Я очень благодарю всех, кто сегодня помогает Херсону. Сегодня Херсон нуждается в нашей помощи. К сожалению, во время эвакуации происходят обстрелы. Но такие смелые люди не боятся завозить воду, продукты и другую помощь. Мы считаем, что это – героические поступки людей, ставших добровольцами".

Порошенко рассказал, что фуры с помощью разгрузят на волонтерских складах, после чего они вернутся в Киев за новой партией гуманитарки.

"Преступление россиян – это преступление планетарного масштаба. По результатам его можно сравнить с Чернобыльской катастрофой или применением тактического ядерного оружия. И все пути ведут в столицу империи зла, в Россию. Но мы победим – и здесь, в Херсоне, это чувствуется по-особому. Россия сюда никогда не вернется", – подчеркнул Порошенко.