''‎Нескорені. Українські партизани'': вышел фильм о движении сопротивления на временно оккупированных территориях

27 февраля в Украине вышла документальная лента "Непокоренные. Украинские партизаны". Она рассказывает реальные истории храбрых украинцев, которые сопротивляются на временно оккупированных территориях еще с начала 2014 года.

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Создатели фильма хотели всесторонне показать сопротивление украинского народа против войны и насильственной оккупации российской федерацией. А также в очередной раз продемонстрировать миру, насколько Украина едина в своем желании жить в независимом, суверенном, свободном и мирном государстве.

"Приняв решение о полномасштабном вторжении, российская федерация ожидала быстрого и легкого захвата Украины. Однако кремль недооценил тех, кто должен был стать легкой добычей. Мир завороженно смотрел на героизм обычных украинцев. Мы решили рассказать часть истории большого сопротивления", — рассказал собеседник. .

Режиссером фильма является Мирослав Гай. В гражданской жизни его знают как руководителя БФ "Мир и Ко", блоггера и преподавателя актерского мастерства. Со времен Майдана Мирослав защищал Украину от оккупантов, впоследствии одним из первых записался добровольцем в ряды Нацгвардии и отправился в горячие точки. С началом полномасштабной войны Мирослав также является активным участником боевых действий, участвовал в освобождении острова Змеиного и вместе с товарищем лично устанавливал украинский флаг на телебашне в Славянске.

"На фильм меня вдохновила встреча с настоящим украинским партизаном. Он пересекал границу временно оккупированной территории десятки раз. Существовал и общался с окружением в рамках своей "легенды", водя окупантов за нос. При этом он абсолютно обычный человек, у которого нет военной профессии, он просто настоящий патриот и герой", - рассказал Мирослав.

Главные герои документального фильма — настоящие партизаны, активно работающие на захваченных россиянами территориях Востока и Юга Украины, помогая украинской армии. Находясь рядом с оккупационными репрессивными органами, они постоянно сообщают координаты складов с боеприпасами и военными базами, а также извещают о местонахождении русских солдат и их передвижении.

Также в фильме говорится, как участники партизанского движения ликвидируют коллаборантов разными способами: некоторые из них загадочно умирают от взрывов в собственных домах или авто, погибают от шаров или отравляются. Добровольцы умело подрывают мосты и железнодорожные станции, которыми пользуются оккупанты. Партизаны занимаются и ненасильственным сопротивлением, так же рискуя жизнью – повсюду на оккупированных территориях можно увидеть распространенную ими украинскую символику и агитационные письма, главными адресатами которых оккупанты.

"Пока мы делали эту ленту, мы поняли, что масштаб движения сопротивления только растет, а контроль над оккупированными регионами русские установить не могут. Герои нашего фильма всячески демонстрируют захватчикам, что им здесь не рады. И их действия не только деморализуют оккупантов, но и морально поддерживают оставшийся в оккупации украинский народ", — дополнил Кирилл Нечмоня.