НЕ ПОВТОРЯЙТЕ НАШУ ОШИБКУ – НЕ ПОКУПАЙТЕ МЕБЕЛЬ В #IKEA !!!

Только ОДИН из случаев

(и таких - НЕ один даже только у нас):

1. Доставку обещали (и письменно указали) с 10:00 до 16:00... С 10:00 до 16:00 - как зайчики просидели, прождали - перепортили весь день. В 16:00 - перезвонили и столкнулись с удивлением "менеджера" о том, что доставка на сегодня... В итоге часовых переговоров не добились ничего, кроме того, что упросили "менеджера" (больше звонить некуда - прямо "ПриватБанк" номер 2), чтобы, когда они соблаговолят мебель доставить, сообщили нам не только новую дату доставки, но и за час предупредили, чтобы мы не сидели в ожидании еще один день. Уехали по делам... Вечером, в 21 час с чем-то - только легли - звонок: "мы у вас на объекте, привезли мебель" - немая сцена... сорвя голову, среди ночи мчимся ее получать...

Видео дня

2. Привезли - коробки рваные, доставщики спешат, распечатывать коробки не дают, осмотр сделать не дают, все бегут - оно и понятно - на дворе ночь. Свалили все в одной комнате - до потолка - у них так записано в договоре - заносят только в одну комнату - в соседнюю - ни/ни!

3. Сборщик приехал спустя 3 дня... правда, опоздал всего на полчаса.

БРАК ! Нет 8-ми отверстий в одной из панелей! Предлагаю сборщику просверлить их. НИ В КАКУЮ! - Слетит 10-ти летняя гарантия! Процедура обмена - еще на месяц!!! Новый год... Занавес!

ВЫВОД:

ПОКУПАЙТЕ МЕБЕЛЬ УКРАИНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ !!!

Диван украинского производителя. Никакой предоплаты (IKEA - 100% предоплата), доставка бесплатно (в IKEA - платно, а товары со стенда - как хочешь, так и вывози с подземного паркинга, куда не может заехать даже "Газель"), сборка бесплатно сразу же после доставки (в IKEA - платно, надо ждать несколько дней посое доставки, которую тоже нужно ждать несколько дней). Диван нам наши украинцы занесли, собрали, сборка качественная, все вежливые - не нарадуемся!!!

IKEA - куда ни плюнь - одни проблемы. Это уже не первый случай у нас с #IKEA.

Правильно не пускали IKEA в нашу страну.

Больше туда ни ногой!