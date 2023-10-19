'Непокоренные. Раненые': в Украине вышел документальный фильм о жизни военных после полученных травм

В Украине вышел документальный фильм "Непокоренные. Раненые" о жизни защитников после травм, которые пытаются адаптироваться к новой жизни. Лента призвана привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются пострадавшие из-за войны войны и создать комфортную для них среду.

О выходе фильма на экраны сообщил украинский актер, волонтер, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко" Мирослав Гай. Алины Вяткиной.

Авторы документальной ленты пытаются ответить на важные вопросы. Какой ценой Украина освобождает каждый сантиметр своей земли от российских захватчиков? Готово ли общество и города к возвращению домой тех, благодаря кому мы боремся за право жить в своей стране?

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"Меня постоянно спрашивают: как ты чувствуешь себя? Я говорю, что мне все равно. Да, я воевал, но сейчас я восстанавливаюсь. Я хочу жить как и все: прийти на пляж, отдохнуть, покупаться, пожарить шашлык… даже сейчас больше в город начал выезжать, чтобы показать, сколько нас будет таких инклюзивных людей", — рассказал Денис Кривенко, специалист первого контакта Superhumans Center, потерявший на войне обе ноги и левую руку.

Все чаще можно увидеть на улице человека с протезом, в колесном кресле, с костылями, с ожогами и другими видимыми последствиями поражений. Невозможно постичь, через что проходит человек, получивший сложные ранения. Чтобы найти этот контакт и привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются пострадавшие в результате войны и создать комфортную для них среду, этот фильм и был создан. "Наши города и общество оказались не готовы к этому: отсутствие пандусов, взгляды и реакции людей на улицах, неловкость и неуместные вопросы. Поэтому мы решили пообщаться с военными, ветеранами, а также с психологом и представителями реабилитационного центра, чтобы найти взаимопонимание и контакт в обществе ", - комментирует выход фильма продюсер Кирилл Нечмоня.

Лента "Непокоренные. Раненые" уже доступна для просмотра на YouTube.

Это уже вторая лента из цикла "Непокоренные". Первый фильм – о партизанском движении на временно оккупированных территориях – вышел на экраны еще в феврале 2023 года.