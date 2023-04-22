'Непокоренные. Большая книга смелости': стартовала продажа лимитированного издания о событиях войны для сбора средств на восстановление Украины через UNITED24

Агентство Green Penguin и анимационное издательство Books & Cartoons совместно с платформой UNITED24 и при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и при содействии МИД Украины выпускает лимитированный тираж издания "Непокоренные. Большая книга смелости". Вся прибыль будет перечислена на восстановление 18 домов, пострадавших от российской оккупации Киевщины.

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"Непокоренные. Большая книга смелости" - это иллюстрированное издание, посвященное войне России против Украины, крупнейшей войне в центре Европы со времен Второй мировой. Над книгой работала команда авторов, агентство Green Penguin и анимационное издательство Books & Cartoons. Именно они собрали более 500 фактов о событиях, происходивших в Украине с 24 февраля 2022: трагедии и победы, героев и злодеев, мужество и непокорности. Идею книги "Непокоренные" поддержали сотни людей по всему миру – пользователи из 30 стран помогли напечатать издание, собрав средства на фандрейзинговой платформе Kickstarter.

"Мы напечатали лимитированный тираж для того, чтобы аккумулировать средства на 18 домов Киевщины, пострадавших от российской оккупации. История войны не завершена, мы до сих пор ее пишем. Однако верим, что совместными усилиями создадим новые разделы - о победе и восстановлении", - рассказал. координатор проекта Сергей Клейменов.

Лимитированный тираж можно приобрести уже сейчас на торговой платформе Made with bravery, поддерживающей украинских производителей и восстановление городов Украины. Стоимость издания "Непокоренные. Большая книга смелости" - 2000 гривен. Вся прибыль от продаж каждого экземпляра будет переведена через платформу UNITED24 на восстановление 18 домов Киевщины, пострадавших от российской оккупации.

Продажа лимитированного тиража стартовала 14 апреля. Каждый, кто приобретет благотворительное издание, еженедельно будет автоматически участвовать в розыгрыше книги с подписью выдающегося украинского деятеля. С 14 по 20 апреля, у покупателей будет шанс выиграть экземпляр с автографом посла UNITED24, легенды украинского футбола и бывшего главного тренера национальной сборной Украины — Андрея Шевченко.