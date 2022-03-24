Фонд Ахметова доставит в Харьков 6000 продуктовых наборов

В Харьков отправились 6000 продуктовых наборов. Их сформировал и отправил Фонд Рината Ахметова. Помощь предназначена для жителей города, наиболее пострадавших от войны. Также ее получат люди, которые из-за обстрелов вынуждены жить в метро. В наборы входят продукты первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Контролируют выдачу наборов представители местных властей. В целом, Фонд Рината Ахметова передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей Восточной Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3.5 млн. были спасены на Донбассе.