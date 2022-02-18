Площадь Российской Федерации составляет чуть более 17 миллионов квадратных километров. И пусть значительная часть этих территорий – непригодны для жизни, она, без сомнения, является самым большим государством мира.

Но россиянам мало быть большими – им нестерпимо хочется быть еще и великими. Вот только никаких оснований для величия в настоящем нет и не предвидится. Все "достижения" РФ сегодня исчерпываются продажей добытых из недр нефти и газа. Вот и приходится искать фундамент для обоснования собственного права ставить миру ультиматумы и развязывать войны – в прошлом.

Именно отсюда растут ноги у приобретшего фантасмагорические масштабы ежегодного 9-майского "победобесия". Именно это заставляет Россию присваивать себе историю Киевской Руси. Именно в этом кроется источник имперского шовинизма и чуть ли не возведения в ранг святых российских "самодержцев" из прошлых веков.

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Одним из самых популярных среди россиян исторических деятелей является императрица Екатерина ІІ – или, как она сама предпочитала себя величать – Екатерина Великая. Уроженку немецкого города Штеттин (сейчас он находится на территории современной Польши), российские историки называют "одним из самых верных защитников России, русского языка и православия"

Немке Софии Августе Фредерике, принцессе Ангальт-Цербстской, которая взошла на российский престол, совершив дворцовый переворот и избавившись от опостылевшего мужа, российского императора Петра ІІІ (тоже немца по национальности) россияне отводят выдающееся место в собственной истории. Ей приписывают "продолжение курса Петра І во взаимоотношениях с Европой" - и на нее же кивают, обосновывая "извечное" противостояние России с Западом, оправдывая нынешние безумные ультиматумы Кремля НАТО и даже заявляя "права" на украинские территории. Их в России в 2014 году обозначили придуманным в Кремле термином "Новороссия".

Среди ряда южных и восточных регионов Украины туда же включили "русскую" Одессу. Ведь россияне свято верят в то, что украинскую "жемчужину у моря" основала именно Екатерина ІІ в 1794 году.

Но вот в самой Одессе с таким утверждением согласны далеко не все. А археологические раскопки, которые проводились в городе еще в 2008 году, свидетельствуют, что минимум за несколько веков до этого на месте нынешней Одессы существовал город Хаджибей. Об этом городе, в частности, упоминал еще в 1415 году польский историк Ян Длугош. Описывая встречу послов императора Византийского и патриарха Константинополського с польским королем Ягайло, историк упоминает Хаджибей как королевский порт, через который в то время велась торговля зерном. На тот момент никакой России не было и близко – существовало лишь Московское княжество, которое платило дань Золотой Орде.

Еще одним достижением Екатерины ІІ россияне называют ее захватнические войны, вследствие которых Россия оккупировала новые территории, в частности, входившие на тот момент в состав Речи Посполитой, а также земли Причерноморья.

Особенно гордятся они "присоединением Крыма" в 1783 году. Тогдашнюю аннексию полуострова российская пропаганда использовала как "козырь" для оправдания захвата украинского Крыма в 2014 году – мол, Крым "всегда был российский", и за него во времена Екатерины ІІ "проливали кровь русские" - тогда как Украине полуостров в 20 веке попросту "подарили". О том, какую огромную роль в завоевании Крыма во времена Екатерины ІІ сыграли украинские казаки – пропаганда стыдливо умалчивает.

Гордятся россияне и многочисленными преобразованиями в государстве, проведенными во времена Екатерины ІІ. В частности, административной и судебной реформами, созданием Государственного банка и ссудной кассы, введением в обиход бумажных денег, укреплением самодержавия. Особый предмет гордости – ее "просвещенность" и переписки с выдающимися мыслителями той эпохи, в частности с Вольтером.

Но самым важным следствием правления Екатерины ІІ в России называют "усиление влияния России на европейские дела". Подразумевая при этом, что и сегодня РФ имеет полное право не только "влиять", но и диктовать свои условия.

Но, как уже было сказано, в "великой русской императрице" не было ни капли русской крови. Так что всеми перечисленными "геополитическими" и "реформаторскими" достижениями россияне по факту обязаны немцам.

Как, впрочем, обязаны они другим народам всем, чем хоть сколь-либо можно гордиться.

Где была бы "великая русская литература" без украинцев Гоголя и Булгакова, а русская живопись – без уроженца города Чугуев Ильи Репина? Каким был бы "великий русский язык" без Владимира Даля, сына датчанина и немки? Какое место занимала бы Россия в рейтинге "космических держав", если бы не гениальный украинец Сергей Королев?..

Этот список можно продолжать бесконечно. Практически любое изобретение или достижение, которое россияне сейчас притягивают для обоснования собственного "величия", если хорошенько копнуть – не обошлось без представителей других народов или было попросту украдено и присвоено Россией.

Так что россиянам стоило бы не кичиться собственным дутым величием, не нападать на другие страны и народы – а поблагодарить их за все, чем Россия им обязана.

Ведь не будь их - русские до сегодня бы хлебали щи, плели лапти из бересты, а вершиной их технических достижений был бы летающий топор да робот Федор.