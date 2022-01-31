Нельзя год вставать с постели: мать рассказала о состоянии девочки, сломавшей позвоночник в школьном дворе в Мелитополе
Ученице 5 класса Настя Тарасова, которая сломала позвоночник во дворе своей школы в Мелитополе, год вставать с постели. Она не может даже сидеть.
Сейчас девочка находится в Запорожской областной больнице, потому что ее мама Вероника Александровна не знает, как доставить ее домой. Об этом сообщает местное издание "РИА – Мелитополь".
ЧП произошло в пятницу, 14 января, когда Настя вместе с мамой она шла на первый урок. В тот день выпал небольшой снег. Когда мама с дочкой зашли во двор школы, Настя поскользнулась и упала на спину. По словам мамы школьницы, у дочери после падения посинело лицо.
В медицинском учреждении, куда привезли ребенка, диагностировали ушиб и только лишь прописали мазь. Правильный диагноз поставили уже после магнитно-резонансной томографии (МРТ) в Лечебно-диагностическом центре. После этого ребенка отвезли в Запорожскую областную больницу.
Медики говорят, что лечение травмы будет длительным. Реабилитация, скорее всего, тоже. В частности, девочке минимум год нельзя будет вставать и даже сидеть. Все это время специальный корсет будет удерживать поврежденные позвонки в стабильном положении.
Лечение в медучреждении закончится в эту пятницу, 4 февраля, после этого ребенка нужно доставить домой. Поскольку транспортировка должна быть бережной, нужен специальный транспорт для спинальников. Поэтому мама девочка просит о помощи. Перечислить средства можно на карту ПриватБанка 4149439316043086.
Отметим, что в травме дочери Вероника Тарасова винит руководство школы, которое не обеспечило безопасное перемещение детей по двору учебного заведения. По ее словам, в тот день посыпали только ступеньки, а на прилегающей территории было очень скользко.
В городском управлении образования по факту происшествия назначили проверку. А в отделе здравоохранения горсовета начали комплексное разбирательство ненадлежащего оказания медицинской помощи.
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