Негативные эмоции и боль: астролог дала прогноз на 17 декабря

Во вторник, 17 декабря длится 16 лунный день. Луна находится в знаке Рака, Солнце – в Стрельце.

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Такой день может быть очень непростым. Об этом эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, во всем виновата комбинация цифр в этот день.

Единица и семерка вместе дают восьмерку – число Марса. А Марс приносит разрушение. В том числе разрушение всего, что мешает вашей жизни.

Однако Исита Гая предупредила, что в этот день будут подниматься отрицательные энергии. В основном те, которые начали проявлять себя еще в понедельник. "Уже будут подниматься какие-то глубинные эмоции боли и вас может что-то триггерить, что-то раздражать в других людях, вы можете резко реагировать на слова других людей", – предупредила Исита Гая.

Бороться с этим негативом она посоветовала через внутреннее доверие к своей душе и через принятие. Во вторник стоит отпустить ситуацию. "Поймите, что ваше внутреннее раздражение и этот триггер, он не связан ни с вами, ни с этим человеком. Он связан только с теми старыми эмоциями, которые накопились внутри вас и время их освободить, время их отпустить. Потому не волнуйтесь – все, что будет выходить, вы можете высвобождаться", – посоветовала астрологиня.

Она также порекомендовала прислушиваться к желанию умыться. Если оно у вас возникнет, обмойте лицо холодной водой. "Холодная вода, она помогает нам прийти в себя. Вы можете пойти и умыть лицо прохладной водой, помыть руки, помыть ноги. И вот эта вода, она смывает", – пообещала астролог.

Кроме того, во вторник она посоветовала принимать ванну с солью, включить приятную музыку, зажечь свечи и сделать романтический вечер для себя. "Через соль вы освободитесь от всей отрицательной энергии", – рассказала Исита Гая.

Тем, у кого дома нет ванны, астрологиня посоветовала сделать солевой скраб. "Просто натираете тело солью с мылом и смываете из теплого душа. И это также поможет на уровне физики уже освободиться от излишней негативной энергии", – пообещала астролог.

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