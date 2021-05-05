В сегодняшнем новом посте о Чернобыле я расскажу вам и покажу эксклюзивные фото недостроенной Третьей очереди Чернобыльской АЭС — так называют комплекс из незаконченных Пятого и Шестого блоков ЧАЭС, которые должны были ввести в эксплуатацию в 1986-м году. Помешала этим планам авария апреля 1986 года, а также многочисленные строительные косяки, но об этом ниже.

На Третью очередь ЧАЭС туристов не водят никогда — но нашей съёмочно-сталкерской группе удалось туда попасть и в подробностях заснять всё, что находится внутри недостроенных блоков станции и даже немного полетать дроном внутри — эти эксклюзивные кадры будут в наших видео о Чернобыле, так что не пропустите) При этом я крайне не рекомендую посещение Третьей очереди кому бы то ни было — тёмные помещения Реакторного и Турбинного цехов, а также вспомогательные технологические коридоры и подреакторные помещения полны ржавой арматуры и глубоких провалов — и любая прогулка там сопряжена с прямой угрозой жизни и здоровью. Так что лучше просто смотрите фото и видео в моём блоге)

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный рассказ про недостроенную Третью очередь ЧАЭС и неожиданный вывод о последствиях катастрофы 1986 года.

Что такое Третья очередь ЧАЭС?

02. Для начала немного подробнее расскажу о том, что такое вообще Третья очередь ЧАЭС и откуда взялось такое название. Энергоблоки Чернобыльской станции вводились в эксплуатацию не одномоментно, а парами энергоблоков — так, к примеру, Первая очередь состояла из Первого и Второго энергоблоков и была построена в 1970-77-м годах.

Вторая очередь, которая состояла соответственно из Третьего и Четвёртого энергоблоков, была введена в эксплуатацию в 1983-м году. Что интересно — хоть реакторы на всех энергоблоках ЧАЭС были аналогичными водно-графитовыми РБМК-1000, но на Второй очереди была применена другая компоновка — блоки стояли не отдельно, а были как бы спарены в один корпус — Третий и Четвёртый реакторные цеха повторяли друг друга в зеркальном отражении и совмещались вместе через блок спецхимии и ВСРО (вспомогательных систем реакторного отделения) — именно из этого блока, кстати, торчала знаменитая вент-труба ЧАЭС, ставшая одним из символов Чернобыльской аварии. Точно такая же компоновка реакторов должна была быть и на Третьей очереди ЧАЭС, у Пятого и Шестого блоков.

Турбинный зал, а также корпус деаэраторной этажерки (в которой производилось отделение воды от пара перед подачей на парогенератор) был на ЧАЭС общим для всех четырёх блоков — что создало огромную опасность самой станции, но об этом я расскажу в конце поста. В этом разделе нужно обязательно добавить — что ввод в эксплуатацию Третьей очереди неоднократно переносили — происходило это в том числе из-за многочисленных косяков и недоработок "ударной комсомольской стройки", о чём можно найти прямые сведения в рассекреченных ныне архивах советского КГБ в Киеве — об этом я расскажу вам в следующих постах о Чернобыле.

03. В помещениях Третьей очереди нам удалось найти вот такой плакат с очередной "сорванной датой" ввода в эксплуатацию — январь 1986 года. Как уже понятно — ни в каком январе никакая Третья очередь не заработала, а в апреле случилась трагедия.

Параллельно со строительством ЧАЭС рос и город Припять — для работников строящейся Третьей очереди было запланировано строительство Шестого и Седьмого микрорайонов, универмага "Припятские зори", нового двухзального кинотеатра и Дворца пионеров — но об этом в следующих постах, а сейчас давайте прогуляемся по тёмным помещениям заброшенных построек.

Где всё это собирали?

Интересный вопрос, который возникает у многих, кто смотрит на заброшенные циклопические цеха ЧАЭС — как это всё собирали и монтировали? Прямо на стройплощадке ЧАЭС был возведён отдельный блок для монтажа крупногабаритных узлов станции — в частности, прямо здесь должны были смонтировать крупные узлы самого реактора РБМК, после чего гигантским рельсовым краном доставить в реакторный зал, одна из стен которого оставалось открытой до окончания монтажа реактора.

04. К блоку монтажа крупных узлов подходим со стороны небольшого АБК (административно-бытового корпуса) с наружной лестницей эвакуации у стены. Возле АБК валяются остовы начальственных "волг" белого цвета — видимо, машины были настолько грязными, что им не разрешили покинуть даже пределы ЧАЭС.

05. Непосредственно к АБК пристроен и сам монтажный цех, возле которого сохранились остатки некогда бурной деятельности — сложенная стрела крана, какие-то строительные бытовки, бочки и прочее. За монтажным цехом виднеется гигантский ржавый кран, который должен был перемещать собранные узлы в Реакторый и Турбинные цеха энергоблоков Третьей очереди.

06. Внутри сборочного цеха довольно неплохой сохран — сказывается удалённость и труднодоступность этих объектов для мародёров и металлистов. Что интересно — цех накрыт такой же лёгкой кровлей, что и реакторый и турбинный залы ЧАЭС, о ней я ещё расскажу ниже, а пока просто отметьте этот факт.

07. А вот так рельсовый кран выглядит вблизи. Грузоподъёмность этого гиганта — около 700 тонн, что должно было хватить для монтажа в штатное положение даже тяжёлой реакторной крышки ("схемы Е"), которая весит около 450 тонн.

Недостроенные корпуса Третьей очереди.

08. А теперь давайте посмотрим на сами станционные корпуса и на то, что они из себя представляют сейчас. Подходим к станции со стороны котлована Шестого энергоблока, и по пути нам попадаются вот такие заброшенные деревянные постройки — бывшие, видимо, чем-то вроде временных строительных помещений. Возможно, в них временно размещались строители либо располагались какие-то административные контроры по управлению стройкой.

09. Ещё мгновение — и за ветвями разросшихся за несколько десятилетий деревьев перед нами открывается панорама Третьей очереди с навеки застывшими строительными кранами. Затопленные водой сваи на переднем плане — это котлован несостоявшегося Шестого энергоблока, который не успели возвести. Слева виднеется корпус блока ВСРО, справа — открытые пространства деаэраторной этажерки и турбинного зала. В центре возвышается блок В и высокий корпус реаторного цеха — верх его кровли находится на отметке +71 метр. Немного правее центра снимка можно также увидеть рухнувший кран СКР-2200 — кран рухнул от ржавчины и времени.

10. В Машинный зал Пятого энергоблока ведёт широкий проход и ржавые рельсы — по ним сюда должны были доставлять тяжёлые узлы турбогенераторов, но всё закончилось в апреле 1986 года. В тот момент здесь работало около 250 человек, и стройку остановили чуть ли не в один день.

11. Огромные пустые помещения Турбинного зала с остатками гигантских металлоконструкций.

12. Ещё одна табличка, обещавшая окончание работ в 1986-м году. По грустной иронии судьбы, кстати, работы действительно окончились.

13. Трубопроводы систем принудительной вентиляции и дымоудаления.

14. Судя по всему — воздушные системы как раз находились на стадии монтажа — повсюду валяются трубы, соединительные узлы и электродвигатели вентиляции.

15. А теперь обратите внимание на кровлю — все цеха ЧАЭС, включая Турбинный и Реакторный залы, накрыты вот такой лёгкой кровлей, что представляет собой какой-то тонкий гофрированный щит, уложенный поверх тонких опорных ферм.

Вот эта кровля, снятая на телеобъектив — на этом снимке можно подробно рассмотреть узлы и материалы этого покрытия. Раньше, изучая материалы Чернобыльской катастрофы, я не мог понять — как достаточно лёгкие обломки, вылетевшие от взрыва из активной зоны реактора, могли пробить кровлю машзала? Я почему-то всегда думал, что кровля там состояла из бетонных плит — но как оказалось, покрытие там вот такое, лёгкое.

16. Что самое интересное — точно такая же лёгкая кровля находится и в самом Реакторном зале. То есть, конструкция советского реактора вообще не предлагала никакой защиты от разлетания радиоактивных обломков в результате вскрытия активной зоны. Ещё раз — если советский реактор взрывался, то вся преграда для разлетающихся высокоактивных обломков была лишь вот такая лёгкая кровля, которая больше подошла бы для торгового центра, но никак не для крайне опасного радиационного объекта.

17. К кровле мы ещё вернёмся, а теперь давайте выйдем из Турбинного зала и пройдёмся в сторону Реакторного зала. Вокруг помещений валяется множество всевозможного металлического лома и горы песка — которым с помощью пескоструйных устройств пытались "отмыть" технику в восьмидесятые годы. А ещё обратите внимание на отделку стен — именно такими плиточками были отделаны все цеха ЧАЭС, это можно сказать её "фирменный знак".

Реакторный зал.

18. А теперь давайте посмотрим, как выглядит сам Реакторный зал и его вспомогательные помещения. Поднимаемся на верхние этажи — вход в реакторный зал находится на отметке +35,5, а всё пространство под ним предназначалось для, собственно, самого реактора и подреакторных помещений, вроде бассейнов-барботёров для сброса лишнего давления из пароводяного контура. С крыши вспомогательных блоков открывается прекрасный вид на окрестности:

19. Входы в подреакторные помещения защищены гермодверями — они должны были защищать персонал станции от воздействия радиации, которое случалось даже в штатных режимах эксплуатации реактора, например при мелких авариях водяного контура и прочем подобном.

20. В одном из подреакторных помещений можно увидеть знаменитый бетонный "крест" — опору реактора РБМК-1000, который должен был выдержать всю массу хозяйства реакторного аппарата и графитовой кладки.

21. Все помещения здесь закрываются тяжёлыми гермодверями массой в несколько тонн каждая.

22. Идём дальше по длинным коридорам деаэраторной этажерки, где уже успели смонтировать системы дымоудаления и вентиляционные короба.

23. Вдоль стен можно найти отметки "чернобыльских строителей", датированные 1985-м годом:

24. А вот и вход в Реакторный зал — на отметке +35,5 из лестнично-лифтового блока туда ведёт небольшая негабаритная гермодверь:

25. Мы входим в Реакторный зал со стороны бассейнов выдержки отработанного топлива — это огромные бетонные колодцы глубиной около 30 метров

26. В штатном режиме работы реактора РБМК-1000 в эти колодцы, заполненные водой, должны были опускаться отработанные тепловыделяющие сборки для постепенного гашения остатков реакции деления урана. После такой выдержки сборки отправлялись на хранение в сухое хранилище.

27. Вокруг валяются детали вентиляционных установок, которые не успели смонтировать.

28. А вокруг нас обступает темнота огромного Реакторного зала высотой в почти 40 метров. Обратите внимание на кровлю — она сделана всё из той же лёгкой гофры, и при взрыве активной зоны она просто разлетелась вдребезки, как упавший на пол стеклянный стакан. Если бы кровля была бетонной, связанной плотной арматурой со стенами — то возможно, последствия Чернобыльской катастрофы не были бы такими ужасными.

Почему же кровлю делали такой примитивной? Ответ прстой — так дешевле, а лучшие в мире советские реакторы РБМК никогда не взрываются...

29.... Несмотря ни на что, в Чернобыле продолжается жизнь.

Такие дела.

Ну а в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете. Можно ли было избежать аварии на ЧАЭС? Кто там больше виноват — персонал или техника? У меня есть своё мнение по этому вопросу, но его я выскажу в следующих постах о Чернобыле (их будет ещё много), а пока напишите ваше мнение — интересно почитать.

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