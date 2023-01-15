Недавно вышла из плена, муж до сих пор в руках РФ: в Днепре под завалами оказалась героиня 'Азовстали'

В Днепре продолжаются поисковые работы на месте попадания российской ракеты в многоэтажный жилой дом. Под завалами оказалась недавно вышедшая из российского плена героиня "Азовстали".

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Об этом сообщила дочь женщины Русана Бабкина на своей странице в Facebook. По ее словам, в момент трагедии в доме, куда попала путинская армия, находились ее мама, сестра и бабушка.

"Выходной день, суббота, мама должна была быть на службе, ВСУ, но осталась дома из-за ОРВИ, сестра наводила порядок в очередной арендованной квартире, бабушка на кухне только закончила жарить чебуреки...", – отметила Русана.

Она добавила, что в 15:07 говорила с мамой по телефону, и разговор длился 2 минуты и 5 секунд. Больше на связь родные девушки не выходили.

Русана уточнила, что ее отец и мама с первого дня широкомасштабной войны встали на защиту Мариуполя. Они оба были на "Азовстале", откуда вышли по приказу командования 17 мая. После этого они попали в российский плен. Отец девушки до сих пор находится в руках оккупантов, а маму освободили во время "женского" обмена в октябре.

Сестра Русаны уезжала из Харькова, который неустанно обстреливала путинская армия, 5 марта. Сама девушка вместе с бабушкой 20 марта 2022 выехала через Новую Ялту в Днепр.

Следует отметить, что появились обновленные данные о количестве погибших и раненых после российского ракетного удара в Днепре. По состоянию на 17:30 воскресенья, 15 января, обнаружены тела 30 человек (из них 1 ребенок), ранения получили 75 (из них 13 детей). 9-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. Спасены 39 жителей дома на жилом массиве Победа (в том числе шесть несовершеннолетних).

Напомним, днем 14 января Россия провела очередную массированную атаку с воздуха по Украине. Одна вражеская ракета ударила по жилой девятиэтажке в Днепре. Один из подъездов был полностью разрушен, от него остались лишь лежащие на земле тонны завалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, прилет разрушил 72 квартиры, исказил более 230. Многие мирные жители оказались под руинами собственного дома. С 15 по 17 января в Днепре объявлен траур по погибшим.

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