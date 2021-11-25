Небольшое потепление и туман: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на пятницу. Карта
Погода в Украине в пятницу, 26 ноября, будет преимущественно солнечной. Осадки вероятны лишь в трех областях.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Днем местами потеплеет до 10 градусов (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Дожди ожидаются только в нескольких западных регионах – на Волыни, Львовщине и Закарпатье, в Карпатах с мокрым снегом. Утром и ночью на юге и Прикарпатье местами туман.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 3 мороза, на востоке до -7, а в Николаевской и Одесской областях +4… +9.
Днем синоптики прогнозируют +4…+10, в северных и восточных областях от 3 до 5 тепла.
В Киеве в пятницу без осадков, днем +6… +8, ночью до 2 тепла.
Как сообщал OBOZREVATEL, до конца недели в Украине еще больше потеплеет – до 14 градусов. В то же время ожидаются и осадки.
Ранее синоптики прогнозировали, что в ближайшее время ряд регионов Украины начнет засыпать снегом. А вот серьезных морозов украинцам стоит ждать уже на январские праздники.