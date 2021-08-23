Это вот парадно-великолепное "Путин - х*йлооо" – это же на самом деле громкий, но молчаливый протест Армии.

Просто парад – это тот самый момент, когда Армия выходит к людям, и вот тут вот она имеет шо сказать. Причем озвучить прямо в лицо, а не через фейсбуки, ютубы, редких журналистов и шипение высоких лампасных начальников "ссс*ка, шото брякнешь - на службе оху*ешь".

Потому шо лампасные начальники – они не с россией воюют, они карьеру строят, и тут, в этих двух понятиях, есть много различий. Прям таки бездна различий, в которую канули и зарплаты, и новая форма, и машины, и бэ-ка, и майно, будь оно неладно.

Но при этом – Армия, мое солнце и звезды, очень хочет нам сказать, шо она жива, боеспособна, и по-прежнему настроена драться. Она хорошо знает, хто наш враг, как его убивать, и как сделать так, шоб за это ничего не было.

И я хочу сказать своей Армии искренне и со всей мобилизованной душой: "Мы вас услышали, ребята. Ясно и четко. Принимаем на пятерочку. Обнимаем".

Мы не бросим. И мы, черт побери, полностью и абсолютно поддерживаем вас в вашем громком молчаливом протесте: "Путин – х*йло, россия – враг, вода – мокрая, небо – голубое, отвечать – надо, оставлять территории – нельзя, украинцы – круты".

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