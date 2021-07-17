Сразу предупреждаю, что этот пост будет тяжёлый, а для многих совсем неприятный.

Сподвиг меня его написать текст некоего городского персонажа, который возглавляет (!) в Днепре частную клинику (!!) и публично отговаривает людей от вакцинации (!!!).

Пост может быть неприятным, ибо кое-кто сможет увидеть себя в нём, как в зеркале.

Увидеть не современного человека, пытающегося найти ответы на вопросы в интернете и дискутирующего в соцсетях с другими согражданами, искренне уверенными в своём интеллекте и образованности.

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А забитого жизнью мастерового, жившего в конце 19 столетия, пьющего каждый день "горькую" и питающего свой ограниченный разум базарными слухами.

…

Был такой русский (советский) писатель Викентий Вересаев, который на рубеже 19-го и 20-го столетий, а вернее в 1894-м году написал повесть "Без дороги".

Произведение это построено как дневник молодого доктора Чеканова, который поехал в провинцию спасать людей от эпидемии холеры.

Всё бы ничего, но повесть эта – автобиографична, потому что Вересаев (Смидович) хоть и писатель, но по профессии был практикующий врач, лечил раненных в русско-японскую войну, да и сам принимал участие в борьбе с холерой.

Что самое интересное, дело было в нашей Екатеринославской губернии, куда тогда ещё входил город Юзовка ( ныне оккупированный Донецк ).

…

Когда читаешь "Без дороги", то реально мороз по коже. Ощущения такие, как будто автор пишет о сегодняшних днях, а не о событиях почти 150-летней давности.

В городишке, куда Чеканов приехал спасать людей, налицо все признаки "ковидодиссидентства", а жители - убежденные "антиваксы".

Все теории заговора, которые нынче распространяются в соцсетях, имеют место быть в Заречье: от "эпидемию холеры придумало правительство" и "водка - лучшее лекарство" до "доктора специально сыпят в колодцы отраву" и "вон сколько гробов заранее в холерные бараки привезли, видать, уморить нас хотят".

Да и атмосфера соответствующая.

Вроде все тихо и спокойно, эпидемии как-бы и нет, но каждый день кто-то умирает и, как говорит Чеканов, "что-то зловещее носится в воздухе".

…

Доктор пытается лечить людей, но те наотрез отказываются принимать лекарства и соблюдать правила гигиены (читай, социальную дистанцию и масочный режим).

Показательна сцена лечения слесаря Черкасова. Он отказывается пить порошок. На что Чеканов принимает лекарство вместе с ним, показывая ему личный пример: "Вы думаете, я вас отравить хочу? Вот вам два порошка, выбирайте один, другой я сам приму"

Слесарь выживает, доктор объясняет его жене Аксинье, что он скоро вернется для дезинфекции, а пока ничего нельзя трогать!

Вернувшись, Чеканов видит, что посуда больного перемыта вместе с общей посудой, его белье постирано вместе с общим бельем, сам слесарь держит на руках ребёнка, а Аксинья запрещает дезинфекцию, ибо только Господь может помочь: "Ни за что не дам дом поливать. Бог не захочет - ничего не будет"

Вам это ничего не напоминает?

…

Далее народ продолжает упираться, от полиции никакого толку, потому что она сама – из народа, но Чеканов героически лечит людей и даже перетягивает на свою сторону уже переболевших и выздоровевших.

Некоторые из них становятся его сторонниками и даже начинают ему помогать, записавшись в санитары.

Но народ таких умников не любит. Он уверен, что доктора залечивают в холерном бараке здоровых людей, что советы "дохторов" – это наука для господ, придуманная простому народу на погибель.

А переболевшим согражданам, пытающимся доказать землякам, что лекарства помогают лучше водки, говорят: "Ишь тоже фершал выискался! Иди, а то мы тебя замуздаем по рылу!"

И вообще: "Пьяных, говорят, таскают в больницы и там заливают известкой, колодцы в городе все отравлены, и доктора только один чистый оставили – для себя, многие уже своими глазами видели, как здоровых людей среди бела дня захватывали крючьями и увозили в больницу"

…

Народ не верит ни докторам, ни переболевшим, зато занимается самолечением, но, при этом, медицина все равно виновата: "Недели две назад позвали за реку доктора Чубарова к старухе. Он прописал ей лекарство, а кроме того карболки, чтоб вылить в отхожее место. Старушка-то святая и рассуди: зачем "лекарствие" в такое место выливать? Да стаканчик раствору и хватила. Ну, к вечеру, разумеется, и лежала под образами. Назавтра приезжает доктор, собрался народ, окружил его и начал расправу”

…

А по итогу.

По итогу убивают и самого доктора Чеканова.

Энтузиаста, бессребреника, святого человека, спасшего десятки жизней.

Убивают его, в том числе, его же бывшие пациенты: "Толпа раздалась. Человек в чуйке молча скользнул по мне взглядом и, коротко, страшно размахнувшись, ударил меня кулаком в лицо. Помню пьяный рев толпы, потные красные лица, сжатые кулаки. Вдруг тяжелый удар в грудь захватил мне дыхание, и, давясь хлынувшей из груди кровью, я без сознания упал на землю"

…

…

К чему я пишу этот страшный текст, скажете вы?

Да к тому, что несмотря на колоссальный технический прогресс, психология человека начала 21-го столетия мало отличается от психологии человека конца века 19-го.

Да какого 19-го! Даже человека, жившего в Средневековье.

И поэтому нет особой разницы между хипстером со смартфоном, "висящим" на форумах антипрививочников и молотобойцем из Заречья, поджегшем ночью холерный барак.

Ибо в основе поведенческих стереотипов человека любого столетия лежит неосознанный страх человека перед неведомым.

И особенно, страх смерти перед загадочной и непонятной болезнью.

Самое обидное, что этот страх – иррационален, но люди пытаются избавиться от него рациональными методами, не осознавая того, что их страх находится в области бессознательного.

Людям кажется, что пытаясь подвергнуть сомнению чужое квалифицированное мнение, они решают свои психологические проблемы.

Что выстраивая логически выверенные и стройные теории заговора, находят объяснение бессмысленности и обречённости происходящего.

Что возлагая вину и ответственность на чиновников и медиков, они избавляются от переживаний за себя, своих родных и близких.

…

Но ужас происходящего даже в этом, а в том, что подобного рода публике кажется, что она – убедительна, спокойна и единственная обладает сакральными знаниями, в отличие от "этих трусливых идиотов", которые по требованию своих правительств побежали, как бараны, вакцинироваться (чипироваться/раздавать Wi-Fi).

Ведь всем нравится быть умными и красивыми, не так ли?

Даже, если ты занимаешься самообманом. Пусть и неосознанно.

…

Дорогие друзья, кто узнал себя в этом посте.

Прошу вас, не обижайтесь.

Поверьте, я просто переживаю за вас.

Пожалуйста, вакцинируйтесь.

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