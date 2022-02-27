'Не забудем, не простим!' Жители Мариуполя обратились к россиянам после обстрела города. Фото

Мариупольский городской совет показал фото последствий обстрела города войсками РФ и опубликовал обращение жителей города к россиянам после атаки.

Снимки с обращением мариупольцев опубликованы в Telegram-канале горсовета.

"27.02.22. Мариуполь. Это так вы нас освобождаете, "братья"-россияне? Мы – русские, украинцы, греки… Мы, мариупольцы, вам этого не забудем и не простим. Никогда. Как наши деды не простили Гитлеру и фашистам!" – говорится в сообщении.