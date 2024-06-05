'Не вызов, а конкретное дело': в БФ 'Лифт' рассказали о работе над безбарьерностью медицинских учреждений

Представители Благотворительного фонда "Лифт" бесплатно установили в двух клинических военных госпиталях Киева и Винницы современные вертикальные подъемники немецкого производства для людей с инвалидностью.

"Инклюзивность и безбарьерность как никогда нуждаются в медицинских учреждениях. Ведь здесь круглосуточно оказывают помощь гражданским с инвалидностью и военнослужащим, получившим тяжелые травмы конечностей на фронте. Поэтому мы решили создать благотворительный фонд и помочь в обустройстве современных вертикальных подъемных платформ", – рассказал директор БФ Лифт Виталий Николайчук.

Преимуществом таких подъемников над пандусами есть безопасность и самостоятельность в передвижении людей с инвалидностью, в частности в колесных креслах. Чтобы попасть в помещение больницы, пациент нажимает кнопку, и с помощью платформы, которая движется со скоростью 0,15 м/с, добирается в помещение. Надежная гидравлическая система позволяет поднять платформу весом до 600 кг.

"Монтаж подъемника нуждается в подготовительных строительно-монтажных работах. Стоимость одной такой системы составляет двенадцать тысяч евро. Надеюсь, что с помощью нашей сплоченности и помощи партнеров из посольства Японии в Украине, мы постепенно обустроим все заведения, которые в этом будут нуждаться", – отметил меценат Евгений Шоломеев.

БФ "Лифт" является партнером инициативы РеабиЦентр, начатой в июле 2023 года Олесь Довгий. В настоящее время на базе Института травматологии и ортопедии НАМН Украины идет обустройство обновленного пространства для реабилитации защитников и защитниц страны. Он будет занимать площадь 500 кв.м и будет оснащен современным оборудованием для реабилитации 1000 пациентам в год во всех периодах реабилитации.